Не отмеченные наградой голливудские таланты! Актеры, у которых до сих пор нет Оскара

Каждый год Американская киноакадемия определяет лучший фильм, режиссера, актеров, актрис и победителей во многих других номинациях. Оскар — одна из самых престижных и известных кинопремий в мире. Наверное, каждый актер мечтает получить эту заветную статуэтку.

Некоторые актеры и актрисы ради своих ролей проходят полное перевоплощение, работают над своим актерским мастерством и будто сливаются воедино со своим персонажем на экране. Они получают похвалу критиков и любовь миллионов фанатов за свою работу, но не признание Американской киноакадемии. Мы расскажем о талантливых актёрах и актрисах, у которых до сих пор нет Оскара.

Актеры, у которых нет Оскара

Брэдли Купер

Это может удивить, но у Брэдли Купера нет в своем арсенале ни одной статуэтки Оскар. У актера много номинаций, но ни одной победы. Интересно, что с 2013 года он три года подряд был номинантом премии, но каждый раз шел домой без Оскара.

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В 2013 году его номинировали на лучшую мужскую роль за работу в фильме Мой парень — псих, в 2014 году он попал в номинацию Лучший актер второго плана за роль в кинокартине Афера по-американски.

Уже в 2015 году он снова был среди номинантов на лучшую мужскую роль благодаря фильму Снайпер. Казалось бы, Бог любит троицу, но не киноакадемия.

В 2019 году Брэдли Купер снова надеялся получить Оскар. Его роль в фильме Звезда родилась покорила сердца многих, а фильм стал одним из самых популярных в своем году. Впрочем, золотая статуэтка оказалась в руках Рами Малека за его роль в Богемной Рапсодии.

Джонни Депп

За свою длинную карьеру Джонни Депп снялся в более чем 40 фильмах. Он подарил нам десятки ярких персонажей, в частности Шляпника (Алиса в стране Чудес), Джека Воробья (Пираты Карибского моря), Вилли Вонку (Чарли и шоколадная фабрика), Эдварда (Эдвард Руки-ножницы), Суинни Тодда (Суини Тодд: парикмахер-демон с Флит-стрит) и других. Кроме того, он наделил своим голосом многих мультипликационных персонажей.

Джонни Депп не получил ни одного Оскара, хотя был номинантом премии трижды.

Некоторые критики говорят, что Депп исполнитель одной роли, ему преимущественно удаются комические и чудаковатые персонажи. Впрочем, свою первую номинацию на Оскар в 2004 году он получил именно за роль Джека Воробья. Другие номинации на лучшую мужскую роль были в 2005 и 2008 годах за фильмы Волшебная страна и Суини Тодд: парикмахер-демон из Флит-стрит соответственно.

Киану Ривз

У Киану Ривза много поклонников во всем мире. Фанаты любят не только актерское мастерство Ривза, но и его простоту. Безумную популярность актер получил, когда вышла трилогия Матрица в начале 2000-х.

Кроме этого в арсенале Киану Ривза есть такие успешные фильмы как Адвокат дьявола, Сладкий ноябрь, Опасные связи и т.д. Однако Киану Ривз даже не получил ни одной номинации на премию Оскар.

Том Круз

Кажется, что настоящая Миссия невыполнима для Тома Круза — получение золотой статуэтки Оскар. Он впервые был номинирован как лучший актер еще в далеком 1990 году за роль в фильме Рожденный 4 июля, но победы не одержал.

Спустя семь лет Тому Крузу снова удалось оказаться среди номинантов премии за фильм Джерри Магуайер, но тогда со статуэткой киноакадемии домой ушел Джеффри Раш.

Третью номинацию на Оскар Круз уже получил в качестве актера второго плана в ленте Магнолия, но снова остался только номинантом.

В этом году фильм Топ Ган: Маверик, в котором сыграл Круз, в списке претендентов на лучший фильм. Ведутся споры среди критиков за его победу, ведь конкуренты у него достойные, например, На Западном фронте без перемен, Все везде и сразу, Аватар-2 и другие. Хотя некоторые остаются убежденными в лидерстве Топ Гана.

Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол — это один из тех актеров, которые способны на любое перевоплощение ради своей роли. Например, для фильма Стрингер Джилленхол похудел к экстремальному весу, затем быстро набрал его и тренировался, чтобы стать чемпионом по боксу в картине Левша.

А для своей роли в фильме Пленницы он сумел долго изображать настоящий нервный тик на глазу.

Фильмография у актера достаточно обширна, в ней присутствует много драматических ролей, которыми Джейк неоднократно демонстрировал свой талант. Впрочем, у Джилленхола нет ни одной награды премии Оскар, только одна номинация за роль в фильме Горбатая гора.

Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон, может быть, не тот тип актеров, в которого влюбляются с первого взгляда. Несколько резкий, немного грубый, играет роль плохих парней, снимается в боевиках, комедиях и экшн-фильмах. Тем не менее драматические роли тоже присутствуют в его фильмографии.

Актер был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана в 2018 году за фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Кинолента тоже оказалась среди номинантов. Вуди Харрельсон проиграл своему коллеге по фильму Сэму Рокуэллу.

Джеймс Макэвой

О таланте Джеймса Макэвоя знали давно. Но, пожалуй, больше всего он удивил фанатов ролью в фильме Сплит, когда он мгновенно переключался с одного персонажа на другого.

Он известен также по серии фильмов Люди Икс, где сыграл профессора Икс, кинолентой Искупление, Особенно опасный, Транс.

Но, несмотря на длинную фильмографию, Джеймс Макэвой не имеет ни одной награды и номинации на премию Оскар.

Райан Гослинг

Райан Гослинг имел две номинации на премию Оскар в 2007 и 2017 годах за фильмы Полу-Нельсон и Ла-ла Ленд соответственно, но ни разу не одержал победы.

За плечами у Райана десятки фильмов, имеющих миллионы фанатов: Дневник памяти, Перелом, Бегущий по лезвию 2049, Драйв, Первый человек и другие.

Оскар Айзек

Оскар Айзек — один из тех актеров, который может сыграть разноплановых персонажей. Одной из его лучших работ является роль в фильме Внутри Льюина Дэвиса. Его эмоциональная игра в этой картине может буквально разбить сердце зрителя.

Также он играл в таких известных фильмах как Звездные войны, Люди Икс, Дюна, Сцены из супружеской жизни и т.д.

За свою карьеру Оскар Айзек так и не получил ни одного Оскара, но его труд был отмечен премией Золотой глобус.

Актрисы, у котрых нет Оскара

Эми Адамс

Талантливая Эми Адамс была номинирована на Оскар целых шесть раз, в том числе за роль в фильмах Сомнение, Мастер и Афера по-американски. В 2016 году ее актерская игра понравилась многим в научно-фантастическом фильме Прибытие, но критики не отметили ее работу.

Пять раз Эми Адамс сражалась в номинации Лучшая актриса второго плана в фильмах: Июньский жук, Сомнение, Боец, Мастер, Власть.

Лишь однажды она была номинирована как лучшая актриса за роль в киноленте Афера по-американски.

Сирша Ронан

Сирша стала одной из юных звездочек Голливуда.

Свою первую номинацию на премию Оскар она получила в 13 лет как лучшая актриса второго плана фильма Искупление.

Остальные три номинации она уже получила как лучшая актриса за фильмы Бруклин, Леди Берд и Маленькие женщины.

За ее плечами еще много работ, таких как Отель Гранд-Будапешт, Мария — королева Шотландии, Аммонит, Французский вестник, Смотрите, как они бегут и другие. Несмотря на свою упорную работу и немалую фильмографию в свои 28 лет, Сирша Ронан не получила ни одного Оскара.

Гелена Бонэм Картер

Дуэт Гелены Бонэм Картер и Джонни Деппа любят как зрители, так и режиссеры. Вместе они сыграли в пяти фильмах. Но, как и коллега, Гелена не получила премии Оскар.

Гелена часто играет неординарные роли, но благодаря таланту актрисы, ее персонажи становятся одними из самых запоминающихся.

У Гелены только две номинации на премию Оскар: в 1998 году за лучшую женскую роль в фильме Крылья голубки и в 2011 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме Король говорит!

Сальма Хайек

За свою карьеру мексиканская актриса Сальма Хайек сыграла в десятках выдающихся фильмов. Очаровала многих она игрой во Фриде (2002). Ее работа была настолько реалистичной и увлекательной, что, по мнению многих, точно заслуживала Оскара. Но у Сальмы есть только одна номинация в 2003 году.

Однако она продолжает нас удивлять. После премьеры 2023 года Супер Майк: Последний танец многие посмотрели на актрису по-новому и хотят быть в такой физической форме, как она в своем возрасте.

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер, безусловно, является кумиром миллионов и легендой кино. Впрочем, женщина дважды номинировалась на Оскар: в 1993 году за роль в фильме Эпоха невиновности и в 1994 за работу в Маленьких женщинах. Но ни разу не одержала победу.

Скарлетт Йохансон

Скарлетт известна по серии фильмов Marvel как Черная вдова, но она отличная драматическая актриса. В арсенале у нее есть как боевики и комедии, так и романтические чувственные фильмы.

За свою карьеру она была дважды номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль в фильме Брачная история и за лучшую женскую роль второго плана в ленте Кролик Джоджо, но ни разу не победила.

Эмили Блант

Эмили Блант стала одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Голливуда за последние годы. Ее игру в Тихом месте хвалили как критики, так и фанаты. Кроме этого, у нее много работ в фильмах разных жанров. Ее актерскую игру отмечали разными наградами, в том числе и Золотым глобусом. Но, к сожалению, нет даже номинации на премию Оскар.

Зендэя

Зендэя была ведущей на церемонии вручения премии Оскар, но не имеет статуэтки в своем арсенале.

Зендэя Коулман начинала свой путь в комедийных сериалах Disney, а теперь ее можно назвать полноценной драматической актрисой. Она дважды получала награды за роль в сериале Эйфория, но не имела ни одной номинации на премию Оскар.

Статуэтку можно получить за роль в фильме, а не в сериале. Однако ее актерская игра в картине Мальком и Мари вызывает мурашки. Вместе с коллегой Джоном Дэвидом Вашингтоном они показывают семейную ссору, к которой привело множество маленьких шагов.

В фильме всего два актера, но как умело и талантливо они удерживают внимание зрителя и напряжение.

Зендэя также играла в фильмах Человек-Паук, Величайший шоумен, Дюна. Уверены, что роль, за которую Зендэя получит Оскар, еще впереди.

Марго Робби

Марго Робби ворвалась в мир кинематографа более десяти лет назад и с каждой работой доказывает, что она действительно талантливая актриса. О ней стали больше говорить после роли Харли Квина в фильме Отряд самоубийц, но ее игра в других кинолентах увлекает не меньше.

Марго Робби имеет две номинации на Оскар за лучшую женскую роль в фильме Тоня против всех и за лучшую женскую роль второго плана в ленте Сенсация.

Но не хуже ее игра в Однажды в Голливуде, Мария — королева Шотландии, Фокус, Вавилон и других.

В этом году Американская киноакадемия проводит 95-тую церемонию вручения премии Оскар. Ранее мы рассказывали, чем она удивит, кто стал номинантами и какие прогнозы. Также можешь высказаться, за кого ты болеешь.

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