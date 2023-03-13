Достойных много, а лидер только один! Кто победил в номинации Лучший фильм на Оскар-2023

В ночь с 12 на 13 марта в солнечном Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии Оскар. В 2023 году за звание лучшего фильма боролись десять кинолент.

Картины были очень разноплановыми: здесь и события Первой мировой войны в На Западном фронте без перемен, и фантастический Аватар: путь воды и история Стивена Спилберга о своем взрослении и увлечении кино в фильме Фабельманы. Читай материал и узнай, какой фильм победил в категории Лучший фильм на Оскаре-2023.

Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.

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Все везде и сразу — лучший фильм на Оскар-2023

Несколько тысяч гостей в театре Долби и миллионы зрителей в мире с нетерпением ждали, когда ведущие скажут, какой фильм выиграл на Оскар-2023. По версии Американской киноакадемии, лучшим фильмом стала лента Все везде и сразу.

Номинанты в категории Лучший фильм на Оскар-2023

Американская киноакадемия представила номинантов на лучший фильм в начале 2023 года:

У церемонии вручения премии Оскар миллионы зрителей по всему миру, организаторы уже во второй раз отказывают президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на мероприятии. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал отказ Зеленскому в выступлении на Оскар.

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