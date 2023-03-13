Гідних багато, а фаворит лише один! Хто переміг у номінації Найкращий фільм на Оскар-2023

У ніч з 12 на 13 березня у сонячному Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Оскар. Цьогоріч за звання найкращого фільму 2023 року боролися десять кінострічок.

Картини були дуже різноплановими: тут і події Першої світової війни у На Західному фронті без змін, і фантастичний Аватар: шлях води та історія Стівена Спілберга про своє дорослішання та захоплення кіно у фільмі Фабельмани. Читай матеріал та дізнайся, який фільм переміг у категорії Найкращий фільм на Оскарі-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

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Все завжди і водночас — найкращий фільм на Оскар-2023

Кілька тисяч гостей у театрі Долбі та мільйони глядачів у світі з нетерпінням чекали, коли ведучі скажуть, який фільм переміг на Оскар-2023. За версією Американської кіноакадемії, найкращим фільмом стала стрічка Все завжди і водночас.

Номінанти у категорії Найкращий фільм на Оскар-2023

Американська кіноакадемія представила номінантів на найкращий фільм на початку 2023 року:

Церемонія вручення премії Оскар має мільйони глядачів по всьому світу, організатори вже вдруге відмовляють президенту України Володимиру Зеленському виступити на заході. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відмову Зеленському у виступі на Оскар.

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