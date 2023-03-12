Ігнорувати жахіття війни в Україні — лицемірство: Кулеба відреагував на відмову Зеленському виступити на церемонії Оскар

Ми звикли повторювати та зачаровуватись тим фактом, що весь світ підтримує Україну. Особливо важливим партнером для нас виступає США. Однак вже вкотре розчаровує американська кіноакадемія та організатори Оскару, які наполегливо прагнуть не помічати війну в Україні.

Вже вдруге за час повномасштабних бойових дій на нашій землі творці кінопремії Оскар відмовляють президенту України Володимиру Зеленському виступити на церемонії вручення нагородження. При цьому причин організатори не називають.

Проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не відмовився від коментаря. Про свої думки він розповів німецькому виданню Bild.

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Кулеба про відмову Зеленському виступити на церемонії Оскар

Очільник українського МЗС різко розкритикував організаторів церемонії Оскар за лицемірство, яке вони чітко демонструють своїм вчинком.

Дмитро Кулеба підмітив, що неможливо зрозуміти, чому за золоту статуетку змагається антивоєнний фільм, але президенту країни, яка обороняється у жорстокій війні, найбільшій з часів Другої світової, не дають висловитись.

Ви не знайдете кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів кіноіндустрії.

Дмитро Кулеба зазначає, що він не ставить під сумнів якість фільму. Однак він вважає лицемірством нагороджувати стрічку про війну й так разюче проявляти небажання помічати її у реальному світі, а натомість пити спокійно шампанське та вдягати сукні з діамантами.

Коли Оскар святкують з шиком і навіть антивоєнний фільм На Західному фронті без змін можна нагородити, то не варто ігнорувати жахіття нинішньої війни в Україні. Тому що це лицемірство.

Також варто зазначити, що продюсер Оскара Вілл Пекер минулоріч відмовив Зеленському. Як повідомляло видання Variety, тому що, на його думку, війна в Україні нібито викликала резонанс у світі через те, що у ній страждають тільки світлошкірі. Коментувати тоді творець церемонії свій вчинок відмовився.

А якщо у тебе після останніх подій не зникло бажання подивитись церемонію нагородження кінопремії, тоді читай, де і коли дивитись Оскар.

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