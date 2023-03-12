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Ігнорувати жахіття війни в Україні — лицемірство: Кулеба відреагував на відмову Зеленському виступити на церемонії Оскар

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Березня 2023, 12:00
Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

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