Игнорировать ужасы войны в Украине — лицемерие: Кулеба отреагировал на отказ Зеленскому выступить на церемонии Оскар

Мы привыкли повторять и очаровываться тем, что весь мир поддерживает Украину. Особо важным партнером для нас выступает США. Однако в очередной раз разочаровывает американская киноакадемия и организаторы Оскара, которые настойчиво стремятся не замечать войну в Украине.

Во второй раз за время полномасштабных боевых действий на нашей земле создатели кинопремии Оскар отказывают президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии вручения наград. При этом причины организаторы не называют.

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не отказался от комментария. О своих мыслях он рассказал немецкому изданию Bild.

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Кулеба об отказе Зеленскому выступить на церемонии Оскар

Глава украинского МИД подверг резкой критике организаторов церемонии Оскар за лицемерие, которое они четко демонстрируют своим поступком.

Дмитрий Кулеба подметил, что невозможно понять, почему за золотую статуэтку соревнуется антивоенный фильм, но президенту страны, обороняющейся в жестокой войне, величайшей со времен Второй мировой, не дают высказаться.

Вы не найдете лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии.

Дмитрий Кулеба отмечает, что он не подвергает сомнению качество фильма. Однако он считает лицемерием награждать ленту о войне и так поразительно проявлять нежелание замечать ее в реальном мире, а пить спокойно шампанское и надевать платья с бриллиантами.

Когда Оскар празднуют с шиком и даже антивоенный фильм На Западном фронте без изменений можно наградить, то не стоит игнорировать ужасы нынешней войны в Украине. Потому что это лицемерие.

Также стоит отметить, что продюсер Оскара Уилл Пэкер в прошлом году тоже отказал Зеленскому. Как сообщало издание Variety, потому что, по его мнению, война в Украине якобы вызвала резонанс в мире из-за того, что в ней страдают только светлокожие. Комментировать тогда творец церемонии свой поступок отказался.

А если у тебя после последних событий не исчезло желание посмотреть церемонию награждения кинопремии, тогда читай, где и когда смотреть Оскар.

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