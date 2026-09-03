Клюквенный щербет 5 сезон: сколько серий будет и дата выхода эпизодов

Пятый сезон турецкого сериала Клюквенный щербет уже совсем скоро вернется на экраны. Новые эпизоды зрители смогут смотреть еженедельно, а первая серия продолжит историю героев со 139-го эпизода.

Рассказываем, когда стартует новый сезон, сколько серий будет в 5 сезоне Клюквенного щербету и когда будут выходить эпизоды.

Клюквенный щербет 5 сезон: дата выхода серий

Премьера нового сезона турецкой драмы Клюквенный щербет запланирована на 18 сентября 2026 года. Сериал будет транслировать турецкий телеканал Show TV.

Перед стартом новых эпизодов зрителям стоит вспомнить, чем завершается 4 часть Клюквенного щербета. Пятый сезон начнется со 139-й серии. В дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в неделю — по пятницам.

Таким образом, дата выхода первой серии 5 сезона приходится на пятницу. В то же время в период праздников или из-за изменений в телевизионной сетке график может корректироваться.

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Клюквенный щербет 5 сезон: сколько серий

Согласно графику выхода, опубликованному на TMDB, новые эпизоды сериала преимущественно будут выходить по пятницам. Всего в пятом сезоне запланировано 36 серий.

Первые серии будут выходить без длительных перерывов: после премьеры 18 сентября следующий эпизод зрители увидят уже 25 сентября.

График выхода серий 5 сезона:

139 серия — 18 сентября 2026 года;

— 18 сентября 2026 года; 140 эпизод — 25 сентября 2026 года;

— 25 сентября 2026 года; 141 серия — 2 октября 2026 года;

— 2 октября 2026 года; 142 эпизод — 9 октября 2026 года;

— 9 октября 2026 года; 143 серия — 16 октября 2026 года;

— 16 октября 2026 года; 144 эпизод — 23 октября 2026 года;

— 23 октября 2026 года; 145 серия — 30 октября 2026 года;

— 30 октября 2026 года; 146 эпизод — 6 ноября 2026 года;

— 6 ноября 2026 года; 147 серия — 13 ноября 2026 года;

— 13 ноября 2026 года; 148 эпизод — 20 ноября 2026 года;

— 20 ноября 2026 года; 149 серия — 27 ноября 2026 года;

— 27 ноября 2026 года; 150 эпизод — 4 декабря 2026 года;

— 4 декабря 2026 года; 151 серия — 11 декабря 2026 года;

— 11 декабря 2026 года; 152 эпизод — 18 декабря 2026 года;

— 18 декабря 2026 года; 153 серия — 25 декабря 2026 года;

— 25 декабря 2026 года; 154 эпизод — 8 января 2027 года;

— 8 января 2027 года; 155 серия — 15 января 2027 года;

— 15 января 2027 года; 156 эпизод — 22 января 2027 года;

— 22 января 2027 года; 157 серия — 29 января 2027 года;

— 29 января 2027 года; 158 серия — 5 февраля 2027 года;

— 5 февраля 2027 года; 159 эпизод — 12 февраля 2027 года;

— 12 февраля 2027 года; 160 серия — 19 февраля 2027 года;

— 19 февраля 2027 года; 161 эпизод — 26 февраля 2027 года;

— 26 февраля 2027 года; 162 серия — 12 марта 2027 года;

— 12 марта 2027 года; 163 эпизод — 19 марта 2027 года;

— 19 марта 2027 года; 164 серия — 26 марта 2027 года;

— 26 марта 2027 года; 165 эпизод — 2 апреля 2027 года;

— 2 апреля 2027 года; 166 серия — 9 апреля 2027 года;

— 9 апреля 2027 года; 167 эпизод — 16 апреля 2027 года;

— 16 апреля 2027 года; 168 серия — 23 апреля 2027 года;

— 23 апреля 2027 года; 169 эпизод — 30 апреля 2027 года;

— 30 апреля 2027 года; 170 серия — 7 мая 2027 года;

— 7 мая 2027 года; 171 эпизод — 14 мая 2027 года;

— 14 мая 2027 года; 172 серия — 21 мая 2027 года;

— 21 мая 2027 года; 173 эпизод — 28 мая 2027 года;

— 28 мая 2027 года; 174 серия — 4 июня 2027 года.

Таким образом, если график не изменится, сезон будет выходить почти девять месяцев — с сентября 2026-го до начала июня 2027 года.

Когда выходит Клюквенный щербет в Украине

В Украине сериал также будет выходить еженедельно. Пятый сезон стартует 18 сентября 2026 года, после чего новые эпизоды будут транслироваться по пятницам.

Первой станет 139 серия, которая откроет новый сезон. Далее нумерация продолжится последовательно — до 174-го эпизода, который запланирован как финальный в 5 сезоне.

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