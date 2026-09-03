Журавлинний щербет 5 сезон: скільки серій буде та дата виходу епізодів

П’ятий сезон турецького серіалу Журавлинний щербет уже зовсім скоро повернеться на екрани. Нові епізоди глядачі зможуть дивитися щотижня, а перша серія продовжить історію героїв із 139-го епізоду.

Розповідаємо, коли стартує новий сезон, скільки серій буде у 5 сезоні Журавлинного щебету та коли виходитимуть епізоди.

Журавлинний щербет 5 сезон: дата виходу серій

Прем’єра нового сезону турецької драми Журавлинний щербет запланована на 18 вересня 2026 року. Серіал транслюватиме турецький телеканал Show TV.

Перед стартом нових епізодів глядачам варто пригадати, чим завершується 4 частина Журавлинного шербету. П’ятий сезон розпочнеться зі 139-ї серії. Надалі нові епізоди виходитимуть раз на тиждень — щоп’ятниці.

Таким чином, дата виходу першої серії 5 сезону припадає на п’ятницю. Водночас у період свят або через зміни у телевізійній сітці графік може коригуватися.

Журавлинний щербет 5 сезон: скільки серій

Згідно з графіком виходу, опублікованим на TMDB, нові епізоди серіалу переважно виходитимуть щоп’ятниці. Загалом у п’ятому сезоні заплановано 36 серій.

Перші серії виходитимуть без тривалих перерв: після прем’єри 18 вересня наступний епізод глядачі побачать уже 25 вересня.

Графік виходу серій 5 сезону:

139 серія — 18 вересня 2026 року;

— 18 вересня 2026 року; 140 епізод — 25 вересня 2026 року;

— 25 вересня 2026 року; 141 серія — 2 жовтня 2026 року;

— 2 жовтня 2026 року; 142 епізод — 9 жовтня 2026 року;

— 9 жовтня 2026 року; 143 серія — 16 жовтня 2026 року;

— 16 жовтня 2026 року; 144 епізод — 23 жовтня 2026 року;

— 23 жовтня 2026 року; 145 серія — 30 жовтня 2026 року;

— 30 жовтня 2026 року; 146 епізод — 6 листопада 2026 року;

— 6 листопада 2026 року; 147 серія — 13 листопада 2026 року;

— 13 листопада 2026 року; 148 епізод — 20 листопада 2026 року;

— 20 листопада 2026 року; 149 серія — 27 листопада 2026 року;

— 27 листопада 2026 року; 150 епізод — 4 грудня 2026 року;

— 4 грудня 2026 року; 151 серія — 11 грудня 2026 року;

— 11 грудня 2026 року; 152 епізод — 18 грудня 2026 року;

— 18 грудня 2026 року; 153 серія — 25 грудня 2026 року;

— 25 грудня 2026 року; 154 епізод — 8 січня 2027 року;

— 8 січня 2027 року; 155 серія — 15 січня 2027 року;

— 15 січня 2027 року; 156 епізод — 22 січня 2027 року;

— 22 січня 2027 року; 157 серія — 29 січня 2027 року;

— 29 січня 2027 року; 158 епізод — 5 лютого 2027 року;

— 5 лютого 2027 року; 159 серія — 12 лютого 2027 року;

— 12 лютого 2027 року; 160 епізод — 19 лютого 2027 року;

— 19 лютого 2027 року; 161 серія — 26 лютого 2027 року;

— 26 лютого 2027 року; 162 епізод — 12 березня 2027 року;

— 12 березня 2027 року; 163 серія — 19 березня 2027 року;

— 19 березня 2027 року; 164 епізод — 26 березня 2027 року;

— 26 березня 2027 року; 165 серія — 2 квітня 2027 року;

— 2 квітня 2027 року; 166 епізод — 9 квітня 2027 року;

— 9 квітня 2027 року; 167 серія — 16 квітня 2027 року;

— 16 квітня 2027 року; 168 епізод — 23 квітня 2027 року;

— 23 квітня 2027 року; 169 серія — 30 квітня 2027 року;

— 30 квітня 2027 року; 170 епізод — 7 травня 2027 року;

— 7 травня 2027 року; 171 серія — 14 травня 2027 року;

— 14 травня 2027 року; 172 епізод — 21 травня 2027 року;

— 21 травня 2027 року; 173 серія — 28 травня 2027 року;

— 28 травня 2027 року; 174 епізод — 4 червня 2027 року.

Таким чином, якщо графік не зміниться, сезон виходитиме майже дев’ять місяців — від вересня 2026-го до початку червня 2027 року.

Коли виходить Журавлинний щербет у в Україні

В України серіал також виходитемо щотижня. П’ятий сезон стартує 18 вересня 2026 року, після чого нові епізоди транслюватимуться щоп’ятниці.

Першою стане 139 серія, яка відкриє новий сезон. Далі нумерація продовжиться послідовно — до 174-го епізоду, який запланований як фінальний у 5 сезоні.

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