Уровень конкуренции был заоблачно высок! Кто победил в номинации Лучшая актриса на Оскар-2023

Женщины способны воплотить любую роль как в жизни, так и на сцене театра или экране кино. Ежегодно премия Оскар отмечает лучшую актрису золотой статуэткой. Женщины получают эту награду за сотни часов упорного труда. С экранов они рассказывают нам тысячи историй, которые должны быть услышаны и увидены. Они доказывают, что у женщин есть голос в этом мире. Узнай, кто победил в номинации Лучшая актриса на Оскар-2023.

Напомним, что текстовую онлайн-трансляцию премии Оскар-2023 от Вікон, ты можешь просмотреть по ссылке.

Мишель Йео — лучшая актриса на Оскар-2023

Каждая актриса отдалась роли сполна и вложила частичку себя, но выиграла только одна. Лучшей актрисой на Оскар-2023 стала Мишель Йео (Все везде и сразу).

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Осторожно! Может ударить током через экран, такое безумное напряжение ощущается от списка номинантов. Каждая из женщин — действительно талантливая актриса, их работой можно восхищаться ! А то, как подробно они прорабатывают свои роли, вызывает уважение.

В 2023 году Американская академия выделила пять номинантов на лучшую женскую роль:

Кейт Бланшетт (Тар)

Ана де Армас (Блондинка)

Андреа Райзборо (Ради Лесли)

Мишель Уильямс (Фабельманы)

Мишель Йео (Все везде и сразу)

Украинские актеры ни чем не хуже голливудских. Сейчас они держат не только культурный фронт, но и волонтёрский. Ранее мы рассказывали, как 150 актеров Украины собирали средства на скорые на передовую.

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