Объединились для общей цели — как 150 актеров Украины собирали средства на “скорые”

Украинским актерам совместно с благотворителями из Украины и заграницей удалось приобрести пять карет скорой помощи на фронт.

Полгода назад актерское сообщество поставило амбициозную цель — собрать 50 тысяч евро на пять автомобилей. Артисты устраивали благотворительные аукционы, продавали собственные ценные вещи, организовывали спортивные флешмобы и открытые кинопоказы, чтобы один за другим покупать медицинские автомобили.

Инициативу поддержала украинская диаспора из Рочестера. Так удалось приобрести последние две кареты скорой, которые будут помогать эвакуировать раненых.

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Мы очень счастливы, что наконец-то пролистали эту страницу и можем проступать к каким-то новым запросам, к новым потребностям, — говорит актриса Анастасия Цимбалару.

Актеры не ставят точку в волонтерстве и уже ищут ресурсы на новые запросы от защитников Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как известный британский актер Бенедикт Камбербетч поддержал Украину.