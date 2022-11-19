Об’єдналися для спільної мети — як 150 акторів України збирали кошти на “швидкі”

Українським акторам спільно із благодійниками з України та закордону вдалося придбати п’ять карет швидкої допомоги на фронт.

Пів року тому акторська спільнота поставила амбітну мету — зібрати 50 тисяч євро на п’ять автівок. Артисти влаштовували благодійні аукціони, продавали власні цінні речі, організовували спортивні флешмоби та відкриті кінопокази, щоб одна за іншою купувати медичні автівки.

Ініціативу підтримала українська діаспора з американського Рочестера. Так вдалося придбати останні дві карети “швидкої”, які допомагатимуть евакуйовувати поранених.

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Ми дуже щасливі, що нарешті перегорнули цю сторінку і можемо приступати до якихось нових запитів, до нових потреб, — каже актриса Анастасія Цимбалару.

Актори не ставлять крапку у волонтерстві, і вже шукають ресурси на нові запити від захисників України.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як відомий британський актор Бенедикт Камбербетч підтримав Україну.