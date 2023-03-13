Рівень конкуренції був захмарно високим! Хто переміг у номінації Найкраща акторка на Оскар-2023

Жінки здатні перевтілитися у будь-яку роль як в житті, так і на сцені театру чи екрані кіно. Щороку премія Оскар відзначає найкращу акторку золотою статуеткою. Жінки виборюють цю нагороду сотнями годин наполегливої праці. З екранів вони розповідають нам тисячі історій, які повинні бути почутими та побаченими. Вони доводять, що жінки мають голос у цьому світі. Дізнайся, хто переміг у номінації Найкраща акторка на Оскар-2023.

Нагадуємо, що текстову онлайн-трансляцію премії Оскар-2023 від Вікон, ти можеш переглянути за посиланням.

Мішель Єо — найкраща акторка на Оскар-2023

Кожна з номінанток віддалася ролі сповна та вклала частинку себе, але виграла лише одна. Найкращою акторкою на Оскар-2023 стала Мішель Єо (Все завжди і водночас).

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Обережно! Може вдарити струмом через екран, така шалена напруга відчувалася від списку номінанток. Кожна з жінок — справді талановита акторка, їхня робота захоплює! А те, як детально вони пропрацьовують свої ролі, викликає повагу.

У 2023 році Американська академія виділила п’ять номінанток на найкращу жіночу роль:

Кейт Бланшетт (Тар)

Ана де Армас (Білявка)

Андреа Райзборо (До Леслі)

Мішель Вільямс (Фабельмани)

Мішель Єо (Все завжди і водночас)

Українські актори ні чим не гірші за голлівудських. Зараз вони тримають не тільки культурний фронт, а й волонтерський. Раніше ми розповідали, як 150 акторів України збирали кошти на швидкі на передову.

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