Ищешь, что бы интересного посмотреть? Держи подборку фильмов и сериалов с Томом Харди

Том Харди — легендарный британский актер театра и кино. Он начал свою карьеру в 2001 году и к этому времени снялся в более 50 кинолентах, сериалах и мини-сериалах.

Харди имеет множество поклонников своего творчества во всем мире. Фильмы с его участием любят за непревзойденную актерскую игру и профессионализм.

Именно поэтому мы решили сделать подборку фильмов и сериалов с Томом Харди, которые прекрасно подойдут для просмотра вечером.

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Фильмы и сериалы с Томом Харди

Легенды

Фильм 2015 года, в котором рассказывается история двух братьев-близнецов, руководивших преступным миром Лондона 1960-х годов. Им удалось возглавить крупнейшую и самую влиятельную в Британии бандитскую группировку, а на их счету уже не одно убийство. И никто не знает, кто станет следующим.

В этой ленте Харди удалось сыграть двойную роль однояйцевых близнецов Реджи и Рона Крей, за что затем получил премию британского независимого кино в номинации Лучший актер.

Фильм снят по мотивам книги Джона Пирсона Искусство жестокости: взлет и падение близнецов Крей.

Острые козырьки

Сериал, в котором события разворачиваются напротив уличной банды, возглавляемой криминальным авторитетом Томасом Шелби. Благодаря своей жестокости бандиту удается получить большее влияние. Но появляется новый начальник полиции, стремящийся навести порядок в городе и препятствующий делам банды.

Острые козырьки имеют шесть сезонов, а Том Харди присоединился к сериалу во втором сезоне, где сыграл Алфи Соломонса.

Выживший

Драматический фильм-триллер, в котором рассказана история о торговце пушниной, пытающимся выжить в условиях стихии после нападения медведя и брошенной охотничьей команды.

Харди играет жестокого охотника Джона Фицджеральда, вступающего в борьбу с Хью Глассом, которого играет Леонардо Ди Каприо.

Фильм был номинирован премией Оскар в категории Лучший фильм. Также номинантом стал и Том Харди как Лучший актер второго плана, а Ди Каприо победил в категории Лучший актер.

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Веном

В фильме раскрывается история журналиста Эдди Брока, стремящегося разоблачить корпорацию, тайно проводящую опыты над людьми, внедряя в их тела инопланетные формы жизни. Он тоже заражается и становится хозяином симбиота, после чего получает суперсилы.

Главную роль журналиста и одновременно Венома играет Том Харди. Это одна из последних работ актера. Фильм имеет две части, а третья находится на этапе производства.

Табу

Сериал, который имеет один сезон и рассказывает историю авантюриста Джеймса Дилейни, который считался умершим из-за десятилетнего отсутствия. Он возвращается в Лондон из Африки с целью отомстить за смерть отца.

Возвращение Джеймса становится резонансным событием в высшем британском обществе. Находятся и те, кого это совсем не радует, ведь внезапное появление пропавшего сына одного из самых влиятельных людей Лондона грозит разрушить их грандиозные далеко идущие планы.

В этом сериале Том Харди не только стал исполнителем главной роли, но и был одним из исполнительных продюсеров сериала. Запланировано еще два сезона проекта, а следующий, второй сезон, зрители смогут увидеть не раньше конца 2023 года.

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