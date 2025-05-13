Шоу-биз

Ведущие Евровидения-2025: кто они и чем заинтересовали публику их костюмы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 мая 2025, 00:15
Ведущие Евровидения-2025: кто они и чем заинтересовали публику их костюмы
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Елки на сцене и красный латекс! Самые яркие моменты первого полуфинала Евровидения 2025
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Постоянные спазмы мешают петь и даже ходить — Селин Дион откровенно рассказала о своей редкой болезни

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