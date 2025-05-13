Ведущие Евровидения-2025: кто они и чем заинтересовали публику их костюмы

В швейцарском Базеле на Евровидении-2025 встретятся вместе сразу три ведущих — Сандра Штудер, Мишель Гунцикер и Гейзел Брюгер. Что о них известно и как отличились своими образами — читай на Вікнах.

Ведущие Евровидение-2025: чем известны

По данным Pink News, Хейзел Брюггер — комик, которая родилась в США и выросла в Швейцарии под Цюрихом. Сейчас живет в Германии. Ей всего 31 год и среди ее достижений — престижные премии German Comedy Award и Swiss Comedy Award.

Мишель Гунцикер — 48-летняя телеведущая, актриса и модель, хорошо известная в Швейцарии, Германии и Италии благодаря своей харизме и опыту. Она уже неоднократно проводила большие телешоу, поэтому уверенно чувствуется и на Евровидении.

Сандра Штудер — певица и ведущая, которая в 1991 году выступала на Евровидении от Швейцарии под псевдонимом Сандра Симо и заняла пятое место с песней Canzone Per Te.

Но на полуфинале они тоже запомнились и своими образами. Гейзел надела костюм со сложной вышивкой бисером, в которой угадывается образ Земли.

Читать по теме Юстина Стечковская на Евровидении-2025: чем удивила Польша в своем выступлении

Напомним, что швейцарский вещатель SRG SSR перед этим заявил, что избранные ведущие олицетворяют главные ценности хозяйки конкурса — открытость, многоязычие и единство.

Как передает SFR, все костюмы ведущих были изготовлены в Швейцарии с использованием переделанных материалов, что подчеркивает национальную гордость и поддержку местных ремесленников.

— В этой стране много художников и ремесленников, с которыми мы хотели бы сотрудничать. Мы хотим отметить швейцарское ноу-хау. Мы победили, и теперь время шоу! — отметил дизайнер Кевин Джерманьер.

А еще мы рассказывали, кто запомнился ярчайшим образом первого полуфинала Евровидения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.