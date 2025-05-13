Шоу-біз

Ведучі Євробачення-2025: хто вони та чим зацікавили публіку їхні костюми

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 14 Травня 2025, 00:15
Ведучі Євробачення-2025: хто вони та чим зацікавили публіку їхні костюми
яскраві моменти євробачення
Читати далі
Ялинки на сцені та червоний латекс! Найяскравіші моменти першого півфіналу Євробачення
Селін Діон хвороба
Читати далі
Постійні спазми заважають співати та навіть ходити — Селін Діон відверто розповіла про свою рідкісну хворобу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь