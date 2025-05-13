Ведучі Євробачення-2025: хто вони та чим зацікавили публіку їхні костюми

У швейцарському Базелі на Євробаченні-2025 зустрінуться разом одразу троє ведучих — Сандра Штудер, Мішель Гунцікер і Гейзел Брюґґер. Що відомо про цих постатей та як відзначилися своїми образами — читай на Вікнах.

Ведучі Євробачення-2025: чим відомі

За даними Pink News, Гейзел Брюґґер — комікеса, яка народилася у США та виросла у Швейцарії під Цюрихом. Зараз живе у Німеччині. Їй всього 31 рік, та серед її досягнень — престижні премії German Comedy Award і Swiss Comedy Award.

Мішель Гунцікер — 48-річна телеведуча, акторка та модель що добре відома у Швейцарії, Німеччині та Італії завдяки своїй харизмі та досвіду. Вона вже неодноразово проводила великі телешоу, тож впевнено відчувається і на Євробаченні.

Сандра Штудер — співачка й ведуча, яка у 1991 році виступала на Євробаченні від Швейцарії під псевдонімом Сандра Сімо й посіла п’яте місце з піснею Canzone Per Te.

Та на півфіналі вони також запам’яталися і своїми образами. Гейзел одягла костюм зі складною вишивкою бісером, в якій вгадується образ Землі.

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Нагадаємо, що швейцарський мовник SRG SSR перед цим заявив, що обрані ведучі уособлюють головні цінності господарки конкурсу — відкритість, багатомовність і єдність.

Як передає SFR, всі костюми ведучих були виготовлені у Швейцарії з використанням перероблених матеріалів, що підкреслює національну гордість і підтримку місцевих ремісників.

— У цій країні є багато художників та ремісників, з якими ми хотіли б співпрацювати. Ми хочемо відзначити швейцарське ноу-хау. Ми перемогли, тож тепер час шоу! — зазначив дизайнер Кевін Джерманьєр.

А ще ми розповідали, хто запам’ятався найяскравішим образом першого півфіналу Євробачення.

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