Сербія на Євробаченні 2025: харизматичний Princ з піснею про провину і жертовність

У другому півфіналі Євробачення, 15 травня, ми побачимо ще 15 країн-учасниць. Серед них яскравим представником буде Сербія. Розповідаємо тобі, хто представляє Сербію на Євробаченні 2025, що відомо про виконавця Princ, і чи має конкурсна пісня Mila шанси на перемогу.

Хто представляє Сербію на Євробаченні 2025

Сербію на Євробаченні представить виконавець Princ. Його виступ буде останнім у другому півфіналі Євробачення, під номером 15. Princ представить слухачам та глядачам з усього світу ліричну пісню про кохання, яке доведеться відпустити.

Сербія дебютувала на Євробаченні у 2007 році, і відтоді представляє світові своїх кращих артистів. Тоді ж країна показала свій найвищий результат, коли у 2007 році на Євробаченні перемогла Марія Шерифович зі своєю Молитвою.

З 16 разів участі у Євробаченні серби 13 разів потрапляли до фіналу. Чи вдасться Princ повторити успіх своїх попередників?

Хто такий Princ

Виконавця Princ насправді звати Стефан Здравкович. Він сербський співак та музикант, відомий на батьківщині як Принц Вранє. Після перемоги у національному відборі Pesma za Evroviziju 25 він виборов право представити Сербію на Євробаченні.

Народився Стефан у Вранє, та більшу частину життя мешкає у Белграді. Спершу він захоплювався спортом, і навіть став чемпіоном та віце-чемпіоном Сербії з карате, виступав за національну збірну. Та потім вирішив перевернути своє життя.

З підліткового віку Princ займався музикою і класично, разом з друзями, заснував гурт Šesta Žica. Багатогранний 31-річний чоловік має філологічну освіту, адже навчався на кафедрі скандинавських мов, літератури та культури.

Крім співу, Princ грає на гітарі та ударних. А з 2016 року виступає фронтменом гурту Sisyphus. Паралельно з музикою Стефан грав у рок-опері Jesus Christ Superstar. Пізніше співак став брати участь у музичних конкурсах та фестивалях, зокрема і в Білорусі, Болгарії, на Мальті, Казахстані, Литві, Італії та Іспанії.

У 2021 році чоловік запалив у болгарській версії Голосу країни, де увійшов до 12 найкращих виконавців.

Про що пісня Mila

Princ ділиться зі слухачами своєю історією глибокої закоханості та розриву стосунків. Драматична лірика у поєднанні з музикою створюють справжню атмосферу прощання. Герой поєднує у своїй душі провину, неможливість відпустити кохану, жертовність.

Імовірно, кохання завдало жінці страждань або жертв. У пісні є алюзії до Цербера — міфічного персонажа, що створює похмуру атмосферу.

Водночас Princ відчуває глибоку любов і вдячність, прив’язаність, а ще вдається до спогадів. Ліричний герой бажає кращого коханій, тож розуміє, що доведеться її відпустити.

Переклад пісні Mila

Нехай це буде моєю останньою вечерею

Нехай Цербер гонить мене вночі

Нехай тебе розбудить цей запах спогадів

І моя музика про твоє ім’я

Кохана, ти заплатила за те, що я тебе кохаю

Кохана, ти врятувала моє життя від падіння

Є багато причин, чому ти могла б кохати іншого

Але ти для мене занадто важлива, щоб тебе відпустити

Це життя, без грама цукру

Відколи “ні” означає “так”, а віра стала невірністю

Нехай кохає тебе той, хто вміє брехати

І нехай отримає тебе той, хто ризикує всім

Кохана, ти заплатила за те, що я тебе кохаю

Кохана, ти врятувала моє життя від падіння

Є багато причин, чому ти могла б кохати іншого

Але ти для мене занадто важлива, щоб тебе відпустити

Раніше ми розповідали про найяскравіші моменти першого півфіналу Євробачення.

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