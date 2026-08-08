Квашеные помидоры в бочке и банках: простые рецепты для вкусной зимы

Хочется как можно дольше чувствовать вкус лета, которое вот-вот закончится. Сегодня мы расскажем, как приготовить квашеные помидоры — рецепты в ведре, в банке, под капроновой крышкой. Смотри в материале Вікна.

Как квасить помидоры в ведре — рецепт

Если ты хочешь заквасить много помидоров на зиму, не обязательно использовать банки. Сделать это можно в ведре, в бочке или в кастрюле! Это проще и занимает меньше времени.

Чтобы сделать квашеные помидоры в ведре, понадобится:

Помидоры — 8 кг

Укроп и хрен — по 10 веточек

Черный перец-горошек — 15-20 шт.

Лавровый лист — 8 шт.

Чеснок — две головки

Вода — 5 л

Соль — 1 стакан

Сахар — 0,5 стакана

Листья смородины или вишни (по желанию)

Приготовление

Обмой листья и подготовь специи, почисти чеснок. Ведро обдай кипятком, а помидоры тщательно перебери и промой. На дно ведра начинай выкладывать листья смородины, хрен, укроп, несколько зубчиков чеснока и перец. Далее плотно клади помидоры. Они должны быть упругими и целыми. После каждого слоя помидоров подкладывай лавровые листья и чеснок. Заполни ведро и сверху положи оставшийся укроп и хрен. Раствори соль и сахар в воде и залей готовым рассолом ведро помидоров.

Ведро нужно накрыть крышкой и оставить в холодном месте. Пробовать малосольные помидоры можно уже через две недели. Квашеными они станут через три недели.

Квашеные помидоры под капроновой крышкой

Если тебе больше нравится традиционный способ солений, держи рецепт квашеных помидоров в банках под капроновой крышкой. Для этого тебе понадобится:

Помидоры — 4 кг

4 кг Чеснок — несколько зубчиков

несколько зубчиков Острый перец — 2-3 шт.

2-3 шт. Тертый хрен — 20 г

20 г Укроп — 3 зонтика

3 зонтика Лавровый лист — 2-3 шт.

2-3 шт. Гвоздика

Черный перец

Кориандр

Мед — 20 г

20 г Горчичный порошок — 20 г

20 г Соль — 60 г

60 г Вода — 1 л

Приготовление

Сначала перебери и тщательно промой помидоры. Подготовь специи. Каждый помидор нужно проткнуть вилкой или зубочисткой. В банке сложи специи и лавровые листья, а затем помидоры. Между слоями вкладывай зубчики чеснока, перец и укроп. Горчицу, мед и соль раствори в холодной воде и залей в банки. Закрытые банки оставь в теплом месте в неделю, а затем на две недели в холодном.

Ранее мы рассказывали, как приготовить помидоры в собственном соку: легкий рецепт домашней вкуснятины.

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