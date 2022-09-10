Квашеные помидоры в бочке и банках: простые рецепты для вкусной зимы

Хочется как можно дольше чувствовать вкус уже закончившегося лета. Сегодня мы расскажем, как приготовить квашеные помидоры — рецепты в ведре, в банке, под капроновой крышкой. Смотри в материале Вікна.
Если ты хочешь заквасить много помидоров на зиму, не обязательно использовать банки. Сделать это можно в ведре, в бочке или в кастрюле! Это проще и занимает меньше времени.
Чтобы сделать квашеные помидоры в ведре, понадобится:
Приготовление
Ведро нужно накрыть крышкой и оставить в холодном месте. Пробовать малосольные помидоры можно уже через две недели. Квашенными они станут через три недели.
Если тебе больше нравится традиционный способ солений, держи рецепт квашеных помидоров в банках под капроновой крышкой. Для этого тебе понадобится:
Раньше мы рассказывали, как законсервировать кабачки на зиму.
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