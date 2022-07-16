Всё гениальное просто! Рецепт заготовки консервированных кабачков на зиму от Евгения Клопотенко

Кабачок — уникальный овощ, ведь он не только полезный и питательный, но и универсальный. С ним готовят оладьи, драники, рагу и т.д. А еще его можно запекать и мариновать.

Консервированные кабачки по вкусу очень напоминают малосольные огурцы. Поэтому они прекрасно подойдут к гарниру, салату и холодным закускам.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом заготовки хрустящих и сочных кабачков на зиму.

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Консервированные кабачки с морковью и чесноком — ингредиенты

1,5-2 молодых небольших кабачка

половина моркови

2 зубчика чеснока

3 горошины черного перца

3 горошины душистого перца

Ингредиенты для маринада

400 мл воды

0,5 ст. л. соли

60 г сахара

60 мл уксуса 9%

40 мл подсолнечного масла

Все ингредиенты указаны в расчете на однолитровую банку. Если хочешь закрыть больше кабачков, то пропорционально увеличь количество маринада и овощей.