Всё гениальное просто! Рецепт заготовки консервированных кабачков на зиму от Евгения Клопотенко

Кабачок — уникальный овощ, ведь он не только полезный и питательный, но и универсальный. С ним готовят оладьи, драники, рагу и т.д. А еще его можно запекать и мариновать.
Консервированные кабачки по вкусу очень напоминают малосольные огурцы. Поэтому они прекрасно подойдут к гарниру, салату и холодным закускам.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом заготовки хрустящих и сочных кабачков на зиму.
Фото: Unsplash
Все ингредиенты указаны в расчете на однолитровую банку. Если хочешь закрыть больше кабачков, то пропорционально увеличь количество маринада и овощей.
Кто-то больше любит огурцы и кабачки, а кто-то — помидорчики. Чтобы за столом никогда не было споров, Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить непревзойденные маринованные томаты.
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