Еда и рецепты

Всё гениальное просто! Рецепт заготовки консервированных кабачков на зиму от Евгения Клопотенко

Елена Яковлева, редактор сайта 16 июля 2022, 08:00
Кабачки на зиму - Способи заготівлі консервованих кабачків на зиму
Фото: Instagram

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