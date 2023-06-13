Не выбрасывай, а пробуй новые вкусы! Как приготовить чесночные стрелки по корейскому и грузинскому рецепту

В начале лета огороды украинцев богаты молодой зеленью, которую мы действительно недооцениваем. Ведь, согласись: ты никогда не пробовал приготовить чесночные стрелки и подать их с пастой, мясом или рагу?

Если хочешь это исправить, тогда эти два рецепта чесночных стрелок на зиму по-корейски и по-грузински — для тебя.

Как приготовить чесночные стрелки на зиму — читай в материале.

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Чесночные стрелки по-корейски

Чесночные стрелки по-корейски прекрасны на вкус с картофельным пюре, борщом или рагу. Как приготовить чесночные стрелки по корейскому рецепту — читай дальше.

Чесночные стрелки по-корейски: ингредиенты

чесночные стрелки — 500 г

перец красный острый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

соус соевый — 50 мл

уксус рисовый — 1 ст. л

гвоздика — 8 шт.

кориандр молотый — 1 ч. л

кунжут, соль и перец — по вкусу

масло растительное — 2 ст. л

Рецепт чесночных стрелок

Помой и мелко нарежь красный перец. Смешай перец со специями. Помой чесночные стрелки, нарежь их на полоски, размером до трех — четырех см. Натри морковь соломкой. На сковороде нагрей растительное масло, обжарь специи с перцем, добавь морковь и чесночные стрелки и жарь в течение десяти минут. Добавь соевый соус, рисовый уксус и кунжут, перемешай и держи на огне ещё две — три минуты.

Подавать чесночные стрелки по-корейски можно с традиционным гуляшем из говядины.

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Чеснок стрелки по-грузински

Чесночные стрелки можно готовить на зиму, как консервацию. Как приготовить чесночные стрелки на зиму по грузинскому рецепту, рассказываем дальше.

Чесночные стрелки по-грузински: ингредиенты

чесночные стрелки — 500 г

вода — 1 л

соль — 2 ст. л

сахар — 1 ст. л

уксус — 1 ст. л

горчица в зернах — 1/2 ст. л

Чесночные стрелки на зиму: рецепт

Простерилизуй банки. Вымой чесночные стрелки и выложи их в банки. Залей стрелки кипятком, тогда злей воду и приготовь маринад на её основе. Добавь к воде соль, сахар, горчицу и уксус. Провари две минуты и залей чесночные стрелки маринадом. Закрути банки и храни в темном месте.

Чесночные стрелки — не единственная зелень, из которой можно сделать съедобное блюдо. Хочешь попробовать на вкус лучики солнца? Раньше мы писали рецепт салата из одуванчиков — читай в материале.

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Главное фото: Depositphotos.