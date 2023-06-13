Не выбрасывай, а пробуй новые вкусы! Как приготовить чесночные стрелки по корейскому и грузинскому рецепту

В начале лета огороды украинцев богаты молодой зеленью, которую мы действительно недооцениваем. Ведь, согласись: ты никогда не пробовал приготовить чесночные стрелки и подать их с пастой, мясом или рагу?
Если хочешь это исправить, тогда эти два рецепта чесночных стрелок на зиму по-корейски и по-грузински — для тебя.
Как приготовить чесночные стрелки на зиму — читай в материале.
Чесночные стрелки по-корейски прекрасны на вкус с картофельным пюре, борщом или рагу. Как приготовить чесночные стрелки по корейскому рецепту — читай дальше.
Pexels
Подавать чесночные стрелки по-корейски можно с традиционным гуляшем из говядины.
Чесночные стрелки можно готовить на зиму, как консервацию. Как приготовить чесночные стрелки на зиму по грузинскому рецепту, рассказываем дальше.
Чесночные стрелки — не единственная зелень, из которой можно сделать съедобное блюдо. Хочешь попробовать на вкус лучики солнца? Раньше мы писали рецепт салата из одуванчиков — читай в материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!
Главное фото: Depositphotos.