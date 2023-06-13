Еда и рецепты

Не выбрасывай, а пробуй новые вкусы! Как приготовить чесночные стрелки по корейскому и грузинскому рецепту

Виктория Мельник, редактор сайта 13 июня 2023, 16:30
Чесночные стрелки
Фото: Depositphotos

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