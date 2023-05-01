Съешь лучи весеннего солнца! Как приготовить салат из одуванчиков — рецепт

Когда впервые за год видишь его где-то на улице, понимаешь — наконец-то пришла долгожданная весна. Кажется, все солнечные лучи спрятались в лепестках хрупкого одуванчика. Так бы и съесть его, чтобы насытиться этим теплом. А что если и в самом деле приготовить салат из одуванчиков?

Он, кстати, может быть полезен многим и позволит преодолеть весенний авитаминоз. Может быть, это детское желание не такое уж инфантильное?

Можно попробовать по крайней мере приготовить один салат и на собственном опыте убедиться, насколько вкусное это растение. Однако следует быть осторожными, поскольку у некоторых может быть аллергия на одуванчик, а большое количество растения в блюде может вызвать расстройство желудка. Поэтому стоит сделать небольшую пробу перед приготовлением, а потом спокойно наслаждаться вкусом.

Ингредиенты для салата из одуванчиков

листья одуванчика — 140 г

листья салата — 120 г

твердый сыр — 100 г

помидоры черри — 100 г

очищенные грецкие орехи — 60 г

оливковое масло — 35 мл

горчица — 5 г

лимонный сок — 1 ст. л.

мускатный орех — на свой вкус

соль — на свой вкус

Способ приготовления салата из одуванчиков

Подготовь листья одуванчика. Для этого их следует перебрать и срезать стебли. Затем замочить листья в холодной воде на несколько часов, после чего тщательно промыть и просушить с помощью бумажного полотенца. Также следует промыть листья салата и просушить его. После этого салат и одуванчик можно нарезать, а затем смешать в одной большой салатнице. Грецкие орехи перебрать, почистить от лишней шелухи и просушить на сухой раскаленной сковороде. Затем добавить их к измельченным листьям салата и одуванчика. Помидоры тоже помыть и нарезать пополам, после чего добавить их в салатницу. Нарезать сыр и также положить его в салат. Напоследок остается только приготовить заправку. Для этого необходимо смешать оливковое масло, горчицу, лимонный сок, мускатный орех и немного соли. Когда заправка будет готова, ею можно поливать салат и, наконец, продегустировать свой чрезвычайно полезный и в то же время вкусный кулинарный шедевр.

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