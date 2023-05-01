Съешь лучи весеннего солнца! Как приготовить салат из одуванчиков — рецепт

Когда впервые за год видишь его где-то на улице, понимаешь — наконец-то пришла долгожданная весна. Кажется, все солнечные лучи спрятались в лепестках хрупкого одуванчика. Так бы и съесть его, чтобы насытиться этим теплом. А что если и в самом деле приготовить салат из одуванчиков?
Он, кстати, может быть полезен многим и позволит преодолеть весенний авитаминоз. Может быть, это детское желание не такое уж инфантильное?
Можно попробовать по крайней мере приготовить один салат и на собственном опыте убедиться, насколько вкусное это растение. Однако следует быть осторожными, поскольку у некоторых может быть аллергия на одуванчик, а большое количество растения в блюде может вызвать расстройство желудка. Поэтому стоит сделать небольшую пробу перед приготовлением, а потом спокойно наслаждаться вкусом.
Вечером не стоит отказывать себе в еде, однако не нужно перегружать желудок жареным мясом или жирным картофелем. Поэтому читай четыре разнообразных рецепта салатов на ужин, чтобы не есть одни огурцы и помидоры.
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