Главный ингредиент – интересный соус! 5 весенних салатов с оригинальными заправками

Весной все просыпаются от зимней спячки и отказываются от тяжелой жирной пищи в пользу легких и вкусных салатов.
Хотя свежих овощей и зелени еще не так много, можно начинать готовить витаминные салаты. Но согласись: если пользу свежей зелени уравновесить магазинным майонезом, салат получится не таким уж и витаминным.
Так что лови пять рецептов весенних салатов с оригинальными заправками, после которых ты не захочешь возвращаться к майонезу.
Салаты могут быть не только полезными, но и сытными, и вкусными. А чтобы добиться этого, следует правильно сочетать продукты и подчеркнуть эти вкусовые сочетания вкусным соусом.
Подборку рецептов простых питательных весенних салатов, которые можно готовить на завтрак, обед и ужин, найдешь дальше.
Начнем с классики среди весенних закусок — греческого салата. Для его приготовления тебе понадобятся следующие ингредиенты:
Для приготовления салата сначала подготовь все овощи. Зелень измельчи или порви, перец нарежь кусочками, огурец и помидор — тонкими кружочками, луковицу — тонкими полукольцами. Фету порежь большими кубиками или грубыми пластинами.
Теперь перейди к сборке салата. Подготовленные овощи и зелень смешай в большой емкости вместе с оливками. Заправь смесь соусом из специй, эстрагона и масла, смешанного с уксусом, и перемешай.
Осталось разложить салат по порционным тарелкам, а сверху выложить кубики феты. Ст. л масла смешай с мишленовского уровня, добавь в салат лимонный соус с укропом.
Для его приготовления смешай 3 ст. л сока лимона, 6 ст. л оливкового масла и ст. л красного винного уксуса. Добавь порезанный укроп, соль, перец и слегка взбей соус венчиком. Поливать салат этим соусом следует уже непосредственно перед подачей.
Салат оригинальный не только благодаря названию, но и способу приготовления. Подготовь следующие ингредиенты:
Для соуса:
Подготовь овощи. Лук нарежь мелко, очищенную морковь — тонкой короткой соломкой, капусту нашинкуй и смешай с морковью в глубокой емкости.
Теперь доведи воду с уксусом и сахаром до кипения, переложи все овощи на дуршлаг, а затем залей их горячей жидкостью. После следует слегка выжать овощи.
Для соуса выдави сок лимона и смешай с ним майонез и соевый соус. Капусту с морковью перемешай с измельченным луком и полей салат соусом.
Если после последних застолий на майонез ты даже не можешь смотреть, можешь заменить соус из рецепта на соус чимичури.
Название этого салата уже отдает весенней свежестью. Для его приготовления тебе понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала приготовим соус, все ингредиенты для него смешай в небольшой емкости, слегка посоли и поперчи, после чего хорошо перемешай. Оставь соус при комнатной температуре.
Теперь подготовь овощи и фрукты. Капусту тонко нашинкуй, кольраби и яблоко, не очищая, нарежь тонкой соломкой, огурец — тонкими ломтиками или кружочками.
Все продукты соедини в салатнике, полей соусом и перемешай. Дополнительно можно заправить соус специями. Перед подачей на стол посыпь салат измельченной зеленью: укропом и зеленым луком.
Ингредиенты:
Редис нарежь тонкими кружочками. Чеснок бланшируй в подсоленом кипятке минуту, после чего мелко наруби ножом. Зелень измельчи, а из лимона выжми сок.
В глубокой миске разотри с растительным маслом, сливками и соком лимона домашний творог. Добавь туда соль и перец по вкусу, после чего подмешай в творожную массу зелень и чеснок.
Остается только положить в творожную массу редиску и до подачи на стол выдержать блюдо в холодильнике. При подаче можно добавить в салат подсушенные кусочки ржаного хлеба.
Если добавить в салат еще немного сливок, можно легко превратить салат в холодный суп.
Вот еще один рецепт салата с редиской, однако здесь овощ заиграет совсем другими красками. Для приготовления салата с редиской, огурцом и рукколой тебе понадобятся следующие ингредиенты:
Зеленый лук следует мелко порезать ножом, а рукколу разобрать на листики. Огурец и редис порежь кружочками. В глубокой миске смешай все нарезанные ингредиенты.
Теперь переходим к соусу: оливковое масло взболтай вилкой с винным уксусом, добавь соль и перец — готово. Полей салат соусом и повторно перемешай. К этому салату подходит также йогуртовый соус или медовая заправка.
Если закуски в виде салатов не для тебя, потому что ты любишь вкусное мясо, делимся рецептом мясной закуски – бастурма из говядины в домашних условиях.
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