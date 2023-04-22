Главный ингредиент – интересный соус! 5 весенних салатов с оригинальными заправками

Весной все просыпаются от зимней спячки и отказываются от тяжелой жирной пищи в пользу легких и вкусных салатов.

Хотя свежих овощей и зелени еще не так много, можно начинать готовить витаминные салаты. Но согласись: если пользу свежей зелени уравновесить магазинным майонезом, салат получится не таким уж и витаминным.

Так что лови пять рецептов весенних салатов с оригинальными заправками, после которых ты не захочешь возвращаться к майонезу.

Весенние салаты: пять рецептов

Салаты могут быть не только полезными, но и сытными, и вкусными. А чтобы добиться этого, следует правильно сочетать продукты и подчеркнуть эти вкусовые сочетания вкусным соусом.

Подборку рецептов простых питательных весенних салатов, которые можно готовить на завтрак, обед и ужин, найдешь дальше.

Греческий салат: классика

Начнем с классики среди весенних закусок — греческого салата. Для его приготовления тебе понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры – 4 шт.

лук репчатый

огурец салатный

сладкий перец

пучок листового салата

руккола – 1/2 пучка

черные оливки без косточки – 12–15 шт.

сыр фета – 200 г

измельченный свежий эстрагон – ст. л

красный винный уксус – ст. л

оливковое масло – 4 ст. л

соль по вкусу

Приготовление

Для приготовления салата сначала подготовь все овощи. Зелень измельчи или порви, перец нарежь кусочками, огурец и помидор — тонкими кружочками, луковицу — тонкими полукольцами. Фету порежь большими кубиками или грубыми пластинами.

Теперь перейди к сборке салата. Подготовленные овощи и зелень смешай в большой емкости вместе с оливками. Заправь смесь соусом из специй, эстрагона и масла, смешанного с уксусом, и перемешай.

Осталось разложить салат по порционным тарелкам, а сверху выложить кубики феты. Ст. л масла смешай с мишленовского уровня, добавь в салат лимонный соус с укропом.

Для его приготовления смешай 3 ст. л сока лимона, 6 ст. л оливкового масла и ст. л красного винного уксуса. Добавь порезанный укроп, соль, перец и слегка взбей соус венчиком. Поливать салат этим соусом следует уже непосредственно перед подачей.

Салат Коул Слоу из молодой капусты

Салат оригинальный не только благодаря названию, но и способу приготовления. Подготовь следующие ингредиенты:

луковица репчатая

капуста молодая – 500 г

морковка

вода – 500 мл

винный уксус – 2 ст. л

сахар – ст. л

Для соуса:

легкий домашний майонез – 2 ст. л

лимон

соевый соус – 2 ст. л

Приготовление

Подготовь овощи. Лук нарежь мелко, очищенную морковь — тонкой короткой соломкой, капусту нашинкуй и смешай с морковью в глубокой емкости.

Теперь доведи воду с уксусом и сахаром до кипения, переложи все овощи на дуршлаг, а затем залей их горячей жидкостью. После следует слегка выжать овощи.

Для соуса выдави сок лимона и смешай с ним майонез и соевый соус. Капусту с морковью перемешай с измельченным луком и полей салат соусом.

Если после последних застолий на майонез ты даже не можешь смотреть, можешь заменить соус из рецепта на соус чимичури.

Салат из молодой капусты с огурцом, яблоком и кольраби

Название этого салата уже отдает весенней свежестью. Для его приготовления тебе понадобятся следующие ингредиенты:

капуста белокочанная – 1/2 кочана

кольраби – 1 шт.

кисло-сладкое яблоко – 1/2 шт.

огурец

зеленый лук – 1/2 пучка

укроп – 1/2 пучка

Для соуса:

горчица – ст. л

жидкий мед – ч. л

сок лимона по вкусу

масло – 4 ст. л

соль, перец по вкусу

Приготовление

Сначала приготовим соус, все ингредиенты для него смешай в небольшой емкости, слегка посоли и поперчи, после чего хорошо перемешай. Оставь соус при комнатной температуре.

Теперь подготовь овощи и фрукты. Капусту тонко нашинкуй, кольраби и яблоко, не очищая, нарежь тонкой соломкой, огурец — тонкими ломтиками или кружочками.

Все продукты соедини в салатнике, полей соусом и перемешай. Дополнительно можно заправить соус специями. Перед подачей на стол посыпь салат измельченной зеленью: укропом и зеленым луком.

Салат из красной редиски с творожным соусом

Ингредиенты:

редис красный – большой пучок

домашний творог – 70 г

жирные сливки – 70 г

лимон

ароматная зелень: шнит-лук, кервель, эстрагон, петрушка – пучок

молодой чеснок – зубчик

масло – 3 ст. л

Приготовление

Редис нарежь тонкими кружочками. Чеснок бланшируй в подсоленом кипятке минуту, после чего мелко наруби ножом. Зелень измельчи, а из лимона выжми сок.

В глубокой миске разотри с растительным маслом, сливками и соком лимона домашний творог. Добавь туда соль и перец по вкусу, после чего подмешай в творожную массу зелень и чеснок.

Остается только положить в творожную массу редиску и до подачи на стол выдержать блюдо в холодильнике. При подаче можно добавить в салат подсушенные кусочки ржаного хлеба.

Если добавить в салат еще немного сливок, можно легко превратить салат в холодный суп.

Салат с красной редиской, огурцом и рукколой

Вот еще один рецепт салата с редиской, однако здесь овощ заиграет совсем другими красками. Для приготовления салата с редиской, огурцом и рукколой тебе понадобятся следующие ингредиенты:

редис красный – пучок

огурец

зеленый лук – пучок

руккола – большой пучок

Для соуса:

оливковое масло – 4 ст. л

винный уксус – 2 ст. л

соль, перец по вкусу

Приготовление

Зеленый лук следует мелко порезать ножом, а рукколу разобрать на листики. Огурец и редис порежь кружочками. В глубокой миске смешай все нарезанные ингредиенты.

Теперь переходим к соусу: оливковое масло взболтай вилкой с винным уксусом, добавь соль и перец — готово. Полей салат соусом и повторно перемешай. К этому салату подходит также йогуртовый соус или медовая заправка.

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