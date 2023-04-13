Ароматная и оригинальная мясная закуска: рецепт бастурмы из говядины в домашних условиях

Бастурма — это традиционное блюдо, которое изготавливается из говядины, иногда из свинины, курятины или других мясных продуктов. Она очень популярна в странах Средней Азии, Ближнего Востока и на Кавказе.

Бастурма имеет особый вкус и аромат, благодаря маринаду из специй и долгому процессу сушки. Ее можно употреблять как отдельное блюдо, а также использовать как закуску к другим блюдам. К бастурме часто подают хумус, сыр фета, оливки и т. п.

Если ты хочешь приготовить это блюдо, будь готов(-а) к тому, что процесс длится не один день. Поэтому если ты планируешь угощать бастурмой гостей, то лучше начать делать ее заранее.

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Ингредиенты

1,2 кг говяжьей вырезки

700 г соли

10 зубчиков чеснока

2 ст. л. пажитника

2 ст. л. оливкового масла

0,5 ч. л. черного молотого перца

1 ч. л. перца чили

40 г паприки

1 ч. л. тмина

50 г сахара

Бастурма в домашних условиях: пошаговый рецепт

Мясо необходимо хорошо промыть и удалить все прожилки, пленочки и жир. Говядина должна быть сплошным и идеально ровным куском. Возьми большую тарелку, высыпь туда соль и сахар и тщательно перемешай. Лучше всего для бастурмы использовать морскую соль. Для того чтобы говядина лучше засолилась, возьми деревянную шпажку, сделай проколы со всех сторон. После этого возьми приготовленную ранее смесь соли и сахара и хорошо натри ею мясо, чтобы соль попадала и в сделанные проколы. Далее возьми пластиковый контейнер и высыпь в него большую часть смеси, чтобы дна контейнера не было видно. На него положи кусок говядины и сверху присыпь слоем смеси из соли и сахара. Плотно закрой контейнер крышкой и поставь в холодильник. Оставь засаливаться мясо в течение трех дней, при этом хотя бы один раз в день переворачивай мясо, чтобы оно равномерно просолилось. По завершению трех достань мясо из контейнера, тщательно промой под проточной водой, высуши бумажными полотенцами, заверни в марлю и поставь под пресс на сутки. После того как мясо пролежало таким образом сутки в прохладном месте, достань его из марли и опусти в сосуд с водой, оставь на несколько часов. Далее необходимо достать говядину из воды и вверху кусочка сделать отверстие и протянуть сквозь него нитку. Обертываем мясо марлей, подвешиваем за нитку и оставляем просушиваться на три дня при комнатной температуре. Но важно, чтобы будущая бастурма находилась в месте, где нет сквозняков и прямых солнечных лучей. По завершению трех дней начинаем готовить смесь со специй. Смешай зубчики чеснока, тмин, молотые пажитник и паприку, перец чили, черный перец и оливковое масло. Все это заливаем стаканом воды и перемешиваем до образования однородной массы. Этой смесью хорошо смажь говядину и в обмазанном виде суши как минимум три дня. Для того чтобы проверить, готова ли бастурма, попробуй ее на ощупь. Если она напоминает сыровяленые колбасы, можно процесс сушки завершать. Храни готовый продукт в холодильнике.

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