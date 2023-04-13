Еда и рецепты

Ароматная и оригинальная мясная закуска: рецепт бастурмы из говядины в домашних условиях

Диана Просяник, практикант сайта 13 апреля 2023, 13:30
бастурма рецепт
Фото: Pixabay

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