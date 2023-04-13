Ароматная и оригинальная мясная закуска: рецепт бастурмы из говядины в домашних условиях

Бастурма — это традиционное блюдо, которое изготавливается из говядины, иногда из свинины, курятины или других мясных продуктов. Она очень популярна в странах Средней Азии, Ближнего Востока и на Кавказе.
Бастурма имеет особый вкус и аромат, благодаря маринаду из специй и долгому процессу сушки. Ее можно употреблять как отдельное блюдо, а также использовать как закуску к другим блюдам. К бастурме часто подают хумус, сыр фета, оливки и т. п.
Если ты хочешь приготовить это блюдо, будь готов(-а) к тому, что процесс длится не один день. Поэтому если ты планируешь угощать бастурмой гостей, то лучше начать делать ее заранее.
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