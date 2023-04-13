Ароматна та оригінальна м’ясна закуска: рецепт бастурми з яловичини у домашніх умовах

Бастурма — це традиційна страва, яка виготовляється з яловичини, іноді зі свинини, курятини або інших м’ясних продуктів. Вона є дуже популярною у країнах Середньої Азії, Близького Сходу та на Кавказі.

Бастурма має особливий смак і аромат завдяки маринаду зі спецій та довгому процесу сушіння. Її можна вживати як окрему страву, а також використовувати як закуску до інших страв. До бастурми часто подають хумус, сир фета, оливки тощо.

Якщо ти хочеш приготувати цю страву, будь готовий(-а) до того, що цей процес триває не один день. Тож якщо ти плануєш частувати бастурмою гостей, то краще почати робити її завчасно.

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Інгредієнти

1,2 кг яловичої вирізки

700 г солі

10 зубчиків часнику

2 ст. л. пажитника

2 ст. л. оливкової олії

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. перцю чилі

40 г паприки

1 ч. л. кмину

50 г цукру

Бастурма у домашніх умовах: покроковий рецепт

М’ясо необхідно добре промити й видалити усі прожилки, плівочки та жир. Яловичина має бути суцільним та ідеально рівним шматком. Візьми велику тарілку, висип туди сіль і цукор і ретельно перемішай. Найкраще для бастурми використовувати морську сіль. Для того щоб яловичина краще засолилася, візьми дерев’яну шпажку та зроби проколи з усіх боків. Після цього візьми приготовану раніше суміш солі та цукру та добре натри нею м’ясо, щоб сіль потрапляла й у зроблені проколи. Далі візьми пластиковий контейнер та висип у нього більшу частину суміші, щоб дна контейнера не було видно. На нього поклади шматок яловичини та зверху присип шаром суміші з солі та цукру. Щільно закрий контейнер кришкою та постав у холодильник. Залиш засолюватися м’ясо протягом трьох днів, при цьому хоча б один раз на день перевертай м’ясо, щоб воно рівномірно просолилося. По завершенню трьох днів дістань м’ясо з контейнера, ретельно промий під проточною водою, висуши паперовими рушниками, загорни у марлю та постав під прес на добу. Після цього дістань його з марлі та опусти у посудину з водою і залиш на кілька годин. Далі необхідно дістати яловичину з води та вгорі шматочка зробити отвір і протягнути крізь нього нитку. Обертаємо м’ясо марлею, підвішуємо за нитку та залишаємо просушуватися на три дні за кімнатної температури. Важливо, щоб майбутня бастурма була в місці, де немає протягів та прямих сонячних променів. По завершенню трьох днів починаємо готувати суміш зі спецій. Змішай зубчики часнику, кмин, мелені пажитник та паприку, перець чилі, чорний перець та оливкову олію. Усе це заливаємо 1 скл. води та перемішуємо до утворення однорідної маси. Цією сумішшю добре змасти яловичину та в обмащеному вигляді суши щонайменше три дні. Для того щоб перевірити, чи готова бастурма, спробуй її на дотик. Якщо вона нагадує сиров’ялені ковбаси, можна процес сушіння завершувати. Зберігай готовий продукт у холодильнику.

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