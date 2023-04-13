Ароматна та оригінальна м’ясна закуска: рецепт бастурми з яловичини у домашніх умовах

Бастурма — це традиційна страва, яка виготовляється з яловичини, іноді зі свинини, курятини або інших м’ясних продуктів. Вона є дуже популярною у країнах Середньої Азії, Близького Сходу та на Кавказі.
Бастурма має особливий смак і аромат завдяки маринаду зі спецій та довгому процесу сушіння. Її можна вживати як окрему страву, а також використовувати як закуску до інших страв. До бастурми часто подають хумус, сир фета, оливки тощо.
Якщо ти хочеш приготувати цю страву, будь готовий(-а) до того, що цей процес триває не один день. Тож якщо ти плануєш частувати бастурмою гостей, то краще почати робити її завчасно.
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