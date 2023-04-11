Їжа та рецепти

Куряче філе в кисло-солодкому соусі: рецепт для швидкої вечері

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 17:00
курка в паніруванні
Фото: Pexels

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