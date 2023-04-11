Куряче філе в кисло-солодкому соусі: рецепт для швидкої вечері

Хрусткі та соковиті нагетси з фаст-фуд ресторанів встигли завоювати любов наших смакових рецепторів. Однак, на жаль, корисного в такій їжі лишається мало.

Домашня курочка в паніруванні під кисло-солодким соусом нічим не поступається ресторанній альтернативі. Ба більше, вона може навіть перевершити її.

Рецептом соковитої, хрусткої та здорової курочки в паніруванні під кисло-солодким соусом поділилася фуд-блогерка Надія Оранська.

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Що приготувати з курки: рецепт філе у кисло-солодкому соусі

Такий рецепт прийде на поміч, коли треба приготувати щось смачне та поживне нашвидкуруч, адже це займе всього 20 хв. Також він виручить, коли в холодильнику є лише куряче філе й обмаль продуктів.

Інгредієнти:

Куряче філе

Приправа для курки ч.л

Сіль, перець на смак.

Яйце

Молоко — 50 г

Борошно — 50 г

Сухарі для панірування — 50 г

Кисло-солодкий соус — 200 г

Рис білий на гарнір — 100 г

Якщо ж ти хочеш зробити кисло-солодкий соус власноруч, підготуй такі інгредієнти:

цибуля

морква

соєвий соус — 50 мл

оцет — 1 ст.л

цукор — 2 ст.л

ананас — 50 г

томатна паста чи кетчуп — 20 г

Приготування філе з курки

Щоб приготувати смачний та збалансований обід, спершу постав варитися рис. Доки він буде готуватися, в тебе буде час, щоб приготувати смачне м’ясо.

Тепер переходимо до підготовчого етапу. Наріж філе кубиками, додай спеції та перемішай. В окремій місткості з’єднай яйце, молоко та перемішай. Завчасно підготуй тарілку з борошном та панірувальними сухарями.

Порізане філе по черзі обвали в борошні, яєчній суміші, а потім у панірувальних сухарях. Після чого обсмаж м’ясо з обох сторін до золотого кольору.

Коли м’ясо буде хрумким, додай кисло-солодкий соус і тушкуй все разом ще три — чотири хв. Подавай страву з рисом.

Якщо ж ти хочеш зробити соус власноруч, то підсмаж цибулю та моркву. Коли овочі набудуть золотого відтінку, додай соєвий соус, оцет, цукор, ананас та томатну пасту і вже за кілька хвилин соус буде готовий.

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