Куриное филе в кисло-сладком соусе: рецепт для быстрого ужина

Хрустящие и сочные наггетсы из фаст-фуд ресторанов успели завоевать любовь наших вкусовых рецепторов. Однако, к сожалению, полезного в такой еде остается мало.

Домашняя курочка в панировке под кисло-сладким соусом ничем не уступает ресторанной альтернативе. Более того, она может даже превзойти ее.

Рецептом сочной, хрустящей и здоровой курочки в панировке под кисло-сладким соусом поделилась фуд-блогер Надежда Оранская.

Сейчас также смотрят

Что приготовить из курицы: рецепт филе в кисло-сладком соусе

Такой рецепт придет на помощь, когда нужно приготовить что-нибудь вкусное и питательное на скорую руку, ведь это займет всего 20 мин. Также он выручит, когда в холодильнике есть только куриное филе и мало продуктов.

Ингредиенты:

Куриное филе

Приправа для курицы ч.л.

Соль, перец по вкусу.

Яйцо

Молоко – 50 г

Мука – 50 г

Сухари для панировки – 50 г

Кисло-сладкий соус – 200 г

Рис белый на гарнир – 100 г.

Если ты хочешь сделать кисло-сладкий соус своими руками, подготовь следующие ингредиенты:

лук

морковь

соевый соус – 50 мл

уксус –1 ст.л

сахар – 2 ст.л

ананас – 50 г

томатная паста или кетчуп – 20 г

Рецепт филе из курицы

Чтобы приготовить вкусный и сбалансированный обед, где основой будет курица в панировании и соусе, сначала вариться рис. Пока он будет готовиться, у тебя будет время приготовить вкусное мясо.

Теперь приступим к подготовительному этапу. Нарежь филе кубиками, добавь специи и перемешай. В отдельной емкости соедини яйцо, молоко и перемешай. Заблаговременно подготовь тарелку с мукой и панировочными сухарями.

Порезанное филе поочередно обвали в муке, в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях. После чего обжарь мясо с обеих сторон до золотого цвета.

Когда мясо будет хрустящим, добавь кисло-сладкий соус и туши все вместе еще три – четыре мин. Подавай блюдо с рисом.

Если же ты хочешь сделать соус своими руками, то поджарь лук и морковь. Когда овощи приобретут золотой оттенок, добавь соевый соус, уксус, сахар, ананас и томатную пасту и уже через несколько минут соус будет готов.

А если ты в поисках идеального блюда для ужина или гарнира, то читай, как приготовить картошку с соусом голландез, по рецепту финалиста шоу Мастер Шеф Профессионалы.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.