Куриное филе в кисло-сладком соусе: рецепт для быстрого ужина

Хрустящие и сочные наггетсы из фаст-фуд ресторанов успели завоевать любовь наших вкусовых рецепторов. Однако, к сожалению, полезного в такой еде остается мало.
Домашняя курочка в панировке под кисло-сладким соусом ничем не уступает ресторанной альтернативе. Более того, она может даже превзойти ее.
Рецептом сочной, хрустящей и здоровой курочки в панировке под кисло-сладким соусом поделилась фуд-блогер Надежда Оранская.
Такой рецепт придет на помощь, когда нужно приготовить что-нибудь вкусное и питательное на скорую руку, ведь это займет всего 20 мин. Также он выручит, когда в холодильнике есть только куриное филе и мало продуктов.
Если ты хочешь сделать кисло-сладкий соус своими руками, подготовь следующие ингредиенты:
Чтобы приготовить вкусный и сбалансированный обед, где основой будет курица в панировании и соусе, сначала вариться рис. Пока он будет готовиться, у тебя будет время приготовить вкусное мясо.
Теперь приступим к подготовительному этапу. Нарежь филе кубиками, добавь специи и перемешай. В отдельной емкости соедини яйцо, молоко и перемешай. Заблаговременно подготовь тарелку с мукой и панировочными сухарями.
Порезанное филе поочередно обвали в муке, в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях. После чего обжарь мясо с обеих сторон до золотого цвета.
Когда мясо будет хрустящим, добавь кисло-сладкий соус и туши все вместе еще три – четыре мин. Подавай блюдо с рисом.
Если же ты хочешь сделать соус своими руками, то поджарь лук и морковь. Когда овощи приобретут золотой оттенок, добавь соевый соус, уксус, сахар, ананас и томатную пасту и уже через несколько минут соус будет готов.
А если ты в поисках идеального блюда для ужина или гарнира, то читай, как приготовить картошку с соусом голландез, по рецепту финалиста шоу Мастер Шеф Профессионалы.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.