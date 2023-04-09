Картошка — всему голова, или как приготовить вкусный ужин: рецепт от шеф-повара

Картофель — это универсальный продукт. Украинцы делают из него столько блюд, что даже перечислить будет сложно. Его можно приготовить в разных вариациях, а главное — всегда будет вкусно!

Поэтому не будем медлить и приготовим картофель с соусом голландез по рецепту шеф-повара и финалиста МастерШеф Профессионалы-3 Николая Люлько.

Ингредиенты

800 г картофеля;

50 г растительного масла;

50 г соленого арахиса.

Для маринованного лука

150 г красного лука;

2 ч. л. соли;

2 ч. л. сахара;

4 ст. л. уксуса;

100 г кипятка.

Для соуса голландез

1 ст. л. белого винного уксуса;

1 ч. л. черного молотого перца;

4 желтка;

250 г сливочного масла;

1 ч. л. дижонской горчицы;

соль — по вкусу;

сок из половинки лимона.

Картофель с соусом голландез: рецепт

На картофеле делаем надрезы расстоянием 3-4 мм, не дорезая его до конца, и отвариваем его в подсоленной воде в течение 15 минут. Выкладываем на противень, смазываем маслом и ставим запекаться в духовой шкаф на 10 минут при температуре 240 градусов. Тем временем готовим маринованный лук. Нарезаем его кольцами. В миске смешиваем лук, соль, сахар, уксус и кипяток. Оставляем на 15 минут. Переходим к соусу. Для этого необходимо растопить сливочное масло. В миску кладем черный перец, соль, белый винный уксус и 4 ложки воды. Ставим на водяную баню и выпариваем в три раза. После этого добавь желтки и, постоянно помешивая, заваривай на водяной бане, пока смесь не начнет густеть. Сними миску с плиты и потихоньку начни добавлять сливочное масло, постоянно помешивая. К будущему соусу добавь дижонскую горчицу и сок половины лимона. Перемешиваем — и соус готов. Для подачи выложи на миску маринованный лук, полей соусом голландез и положи на верх картофель. Присыпь все арахисом.

Наше блюдо готово. Приятного аппетита!

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