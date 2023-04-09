Картошка — всему голова, или как приготовить вкусный ужин: рецепт от шеф-повара

Картофель — это универсальный продукт. Украинцы делают из него столько блюд, что даже перечислить будет сложно. Его можно приготовить в разных вариациях, а главное — всегда будет вкусно!
Поэтому не будем медлить и приготовим картофель с соусом голландез по рецепту шеф-повара и финалиста МастерШеф Профессионалы-3 Николая Люлько.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Микола Люлько (@mykola_lyulko)
Допис, поширений Микола Люлько (@mykola_lyulko)
Наше блюдо готово. Приятного аппетита!
Кстати, если у тебя есть приусадебный участок — можешь вырастить картошку собственноручно. Ранее мы рассказывали когда сажать картофель весной и как правильно это делать.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!