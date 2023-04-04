То ли пицца, то ли ролл. А если вместе? Рассказываем рецепт сочного пицца-ролла от Тати Чудновой

В очередной раз думаешь, что же приготовить на ужин, чтобы это было сытно, вкусно и готовить недолго? У нас есть для тебя хорошая идея — пицца-ролл или, другими словами, рулетики. Их приготовление не займет много времени, зато накормить можно всю семью и все еще будут просить добавку.

О том, как приготовить это блюдо, рассказала фуд-блогер Тати Чуднова в своем Instagram.

Ингредиенты

300 г слоеного теста

томатная паста или кетчуп

200 г балыка

200 г сыра

кунжут — по вкусу

орегано — по вкусу

соль, перец — по вкусу

Пицца-ролл: пошаговый рецепт

Слоеное тесто раскатай в форме прямоугольника и смажь томатной пастой или кетчупом. И оставь несколько сантиметров теста пустыми, чтобы при скручивании рулет можно было закрепить. Добавь соль, орегано и перец по вкусу. Плотно выложи нарезанный слайсами балык, а сверху слой сыра и сверни пицца-ролл. Разрежь его на шесть – семь кусочков, смажь водой и посыпь солью и кунжутом. В нагретую до 190–200 °С поставь выпекаться рулет на 20–25 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Сейчас также смотрят

А уже скоро один из самых главных религиозных праздников — Пасха. Советуем уже сейчас подумать над тем, что ты хочешь видеть на своем праздничном столе. И конечно же, куда без кулича в этот день. Поэтому если в этом году ты хочешь попробовать что-то нестандартное — советуем обратить внимание на рецепт нежного заварного кулича.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!