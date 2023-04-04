То ли пицца, то ли ролл. А если вместе? Рассказываем рецепт сочного пицца-ролла от Тати Чудновой

В очередной раз думаешь, что же приготовить на ужин, чтобы это было сытно, вкусно и готовить недолго? У нас есть для тебя хорошая идея — пицца-ролл или, другими словами, рулетики. Их приготовление не займет много времени, зато накормить можно всю семью и все еще будут просить добавку.
О том, как приготовить это блюдо, рассказала фуд-блогер Тати Чуднова в своем Instagram.
Приятного аппетита!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
А уже скоро один из самых главных религиозных праздников — Пасха. Советуем уже сейчас подумать над тем, что ты хочешь видеть на своем праздничном столе. И конечно же, куда без кулича в этот день. Поэтому если в этом году ты хочешь попробовать что-то нестандартное — советуем обратить внимание на рецепт нежного заварного кулича.
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