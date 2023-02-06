Как пицца, но гораздо легче. Рецепт блинов с припеком от Вали Саенко

Существует множество вариантов блинов: на воде или молоке, сладкие или соленые, цветные или с “кружевом”. А рецепт, о котором мы сейчас расскажем, может стать твоим любимым завтраком или перекусом.

Шеф-повар Валя Саенко рассказала, как приготовить блины с припеком. Это блины, которые жарятся сразу с начинкой и похожи на своеобразную пиццу. Это блюдо может стать украшением стола на Масленицу.

Начинка может быть любой. То, что есть в холодильнике, и то, что любишь больше всего, — отмечает шеф-повар.

Можно взять готовую курицу, колбасу или ветчину, рыбу, жареные грибы, зелень, любой сыр и т.д. Главное, чтобы начинка была нарезана маленькими кусочками, иначе блинчик порвется. Такие блины могут быть даже сладкими, например, с яблоками.

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Рецепт блинов с припеком

Ингредиенты для блинов (6 шт.):

мука — 125 г

яйца — 2 шт.

молоко — 175 мл

кипяток — 175 г

соль, сахар

растительное масло — 30 г

Приготовление блинчиков с припеком

Сначала нужно замесить тесто. Яйца перемешать с сахаром и солью, добавить молоко и муку. Всё перемешать до однородности. Затем ввести кипяток и растительное масло, перемешать — тесто готово.

Начинка должна быть готовой и подготовленной (нарезаной), ведь процесс будет проходить быстро.

Сковороду разогреть и смазать растительным маслом. Вылить тесто на один блинчик. Пока тесто полностью не схватилось, добавить начинку (сыр, мясо, овощи и т.п.), сверху полить немного тестом. Подождать, пока тесто схватится, и осторожно перевернуть блинчик. Это можно сделать с помощью тарелки. Жарить еще одну-две минуты.

Не стоит брать большую сковороду. Чем меньше диаметр, тем легче переворачивать.

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