Наче піца, але набагато легше. Рецепт млинців із припіканням від Валі Саєнко

Існує безліч варіантів млинців: на воді чи молоці, солодкі чи солоні, кольорові чи з “мереживом”. А рецепт, про який ми тобі зараз розповімо, може стати твоїм улюбленим сніданком чи перекусом.

Шеф-кухарка Валя Саєнко розповіла, як приготувати млинці з припіканням. Це млинці, які смажаться відразу з начинкою та схожі та таку собі піцу. Ця страва може стати окрасою на столі на Масляну.

Начинка може бути будь-якою. Те, що є в холодильнику, і те, що любиш найбільше, — наголошує шеф-кухарка.

Можна взяти готову курку, ковбасу чи шинку, рибу, смажені гриби, зелень, будь-який сир тощо. Головне, щоб начинка була нарізана невеликими шматочками, інакше млинець надірветься. Такі млинці можуть бути навіть солодкими, наприклад, з яблуками.

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Рецепт млинців з припіканням

Інгредієнти для млинців (6 шт.):

борошно — 125 г

яйця — 2 шт.

молоко — 175 мл

окріп — 175 г

сіль, цукор

олія — 30 г

Приготування млинців з припіканням

Спершу треба замісити тісто. Яйця перемішати з цукром і сіллю, додати молоко та борошно. Все перемішати до однорідності. Потім ввести окріп і олію, перемішати — тісто готове.

Начинка має бути готовою та підготовленою (нарізаною), адже процес проходитиме швидко.

Пательню розігріти й змастити олією. Вилити тісто на один млинець. Поки тісто повністю не схопилось, додаємо начинку (сир, м’ясо, овочі тощо), зверху полити ще трохи тістом. Зачекати, поки тісто схопиться, й обережно перевернути млинець. Можна зробити це за допомогою тарілки. Смажити ще одну-дві хвилини.

Не варто брати велику пательню. Чим менше діаметр, тим легше перевертати.

Раніше ми розповідали рецепт млинців з гарбуза. Неймовірно смачний рецепт, щоб розбавити своє звичне меню.

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