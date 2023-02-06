Їжа та рецепти

Наче піца, але набагато легше. Рецепт млинців із припіканням від Валі Саєнко

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 09:10
Як приготувати млинці із припіканням: рецепт від Валі Саєнко
Фото: Instagram

Більше новин
Греммі-2023: хто переміг — найкращі пісні та виконавці
Рік рекордів: хто переміг на музичній премії Греммі-2023 — список лауреатів
Наче піца, але набагато легше. Рецепт млинців із припіканням від Валі Саєнко
Перші леді здатні впливати на те, яким стає світ: діяльність Олени Зеленської під час війни
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023
Юрій Мустіпан: чоловік йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію ЗСУ
Віддав життя, щоб передати інформацію ЗСУ. Дружина героя з Чернігівщини розповіла його історію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині
Корисний ранок на сніданок: як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині
Торт монастирська хата
Забутий смак ніжності! Як приготувати торт Монастирська хата — покроковий рецепт
Рецепт бургера
Соковитий, запашний і дуже апетитний: рецепт бургера від Євгена Клопотенка
Як приготувати курячі стріпси: рецепт
З паприкою, часником та сіллю — ідеальний рецепт курячих стріпсів для всієї родини

Відео
0:10:17
Юрій Мустіпан: чоловік йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію ЗСУ

Віддав життя, щоб передати інформацію ЗСУ. Дружина героя з Чернігівщини розповіла його історію
0:07:07
Бахмут
Це така спецоперація була: як із Бахмута вивезли жінку на восьмому місяці вагітності та її донечку
0:03:28
Таврійське
Касетними боєприпасами по мирному люду! Селище на Запоріжжі під прицілом окупантів
0:03:23
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
Від справності техніки залежать і людські життя, і перебіг війни: як проходить робота ремонтної роти на нулі
0:06:36
Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
Бетонним джунглям — ні! Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
0:05:33
Село Русанів
Село, що врятувало Київ! Жителі Русанова розповіли вражаючу історію
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 6 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:23
Як виживають старовіри під обстрілами у Харківській області
Життя на межі: як виживають старовіри під обстрілами у Харківській області
0:02:53
Суд над військовими злочинцями
Криваві руки не сховати! Як світ каратиме росіян за війну в Україні
0:05:08
В Україну змогли повернути 16 незаконно вивезених дітей
Ще 16 маленьких українців вдома! Як Україна змогла повернути дітей з Росії та окупованих територій
Більше відео
Церковні свята в лютому 2023: календар постів
Читати далі
Стрітення, М’ясопусна субота і початок Великого посту — церковні свята в лютому 2023
Наче піца, але набагато легше. Рецепт млинців із припіканням від Валі Саєнко
Читати далі
Як висипатися і мати ранок, який покращить увесь день. Дамо тобі 12 ефективних рекомендацій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь