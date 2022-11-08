Блаженство з присмаком осені: як приготувати млинці з гарбуза — покроковий рецепт

О, цей чарівний ранок, коли не потрібно нікуди йти і можна насолоджуватись осіннім настроєм, лише виглядаючи з вікна. Чи не здається тобі, що це гарний привід приготувати млинці з гарбуза?

Звісно, можна було б піти простішим шляхом та заварити чашечку кави. Однак ти ж пам’ятаєш ті найкращі сніданки у своєму житті, коли зранку прокидаєшся, а з кухні чутно аромат чогось надзвичайно смачного?

Тож навіть якщо ти живеш сам(-а), спробуй потішити свої смакові рецептори та приготувати млинці з гарбуза — справжнє блаженство з присмаком осені!

Зараз також дивляться

Млинці з гарбуза: як приготувати

Інгредієнти

гарбуз — 200 г

яйця — 3 шт.

цукор — 60 г

борошно — 150 г

масло — 30 г

молоко — 300 мл

розпушувач — 1 ч. л.

кориця — 1 ч. л.

сіль — дрібка

Млинці з гарбуза — рецепт покроково

Насамперед потрібно приготувати пюре з гарбуза. Для цього очистити гарбуз від кісточок та шкірки, нарізати кубиками та поставити варитись у воді з невеликою кількістю цукру протягом 20 хвилин. Коли мине час, перевір, чи розм’якнув гарбуз. Тоді можна знімати його з вогню, злити воду, дати трохи охолонути та перебити за допомогою блендера у пюре. Після цього потрібно додати до нього яйця, цукор, дрібку солі та розмішати до однорідної маси. У другий етап додати корицю, розпушувач та просіяне борошно і знову перемішати. Потім розтопити масло та влити його у тісто для гарбузових млинців. Далі нагріти трохи молоко, щоб воно було теплим, та додати його в суміш. Після цього етапу тісто має бути не надто густим, щоб могло розливатися по сковорідці. Перш ніж почати пекти млинці, необхідно змастити пательню маслом або олією. Обсмажувати кожен млинець потрібно з обох сторін до золотистого забарвлення.

А ось рекомендацій для того, як насолоджуватись готовою стравою, немає. Обирай, як тобі до смаку, та відчуй це гарбузове блаженство.

Розумієш, що хочеш все ж таки не млинців? Тоді спробуй дещо особливе від шеф-кухаря Володимира Ярославського. Читай, як приготувати сирники з яблуками.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!