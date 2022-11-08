Блаженство з присмаком осені: як приготувати млинці з гарбуза — покроковий рецепт

О, цей чарівний ранок, коли не потрібно нікуди йти і можна насолоджуватись осіннім настроєм, лише виглядаючи з вікна. Чи не здається тобі, що це гарний привід приготувати млинці з гарбуза?
Звісно, можна було б піти простішим шляхом та заварити чашечку кави. Однак ти ж пам’ятаєш ті найкращі сніданки у своєму житті, коли зранку прокидаєшся, а з кухні чутно аромат чогось надзвичайно смачного?
Тож навіть якщо ти живеш сам(-а), спробуй потішити свої смакові рецептори та приготувати млинці з гарбуза — справжнє блаженство з присмаком осені!
А ось рекомендацій для того, як насолоджуватись готовою стравою, немає. Обирай, як тобі до смаку, та відчуй це гарбузове блаженство.
Розумієш, що хочеш все ж таки не млинців? Тоді спробуй дещо особливе від шеф-кухаря Володимира Ярославського. Читай, як приготувати сирники з яблуками.
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