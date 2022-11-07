Ніжна насолода для прохолодного ранку: як приготувати сирники з яблуками від Володимира Ярославського

З кожним днем ранки стають все прохолодніші й так хочеться зігрітись чимось теплим та смачним під час сніданку. Якщо ж це буде ще й доволі корисна страва, то гарний настрій на увесь день гарантований.
Але що ж такого приготувати? Можливо сирники, як у дитинстві мама робила? Та вже скільки разів ми робили їх на сніданок.
То може урізноманітнити рецепт? Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує новий спосіб приготування сирників та говорить, що додати до них трохи яблук буде чудовою ідеєю. Це допоможе зробити смак більш довершеним.
Сир — чудове джерело білків, вітамінів групи B та інших мінералів. Вони будуть корисними для твого здоров’я та імунітету у будь-яку пору року, тому додавати цей продукт у своє харчування гарна ідея. Читай, що можна з нього приготувати у простих рецептах пудингу та сирників.
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