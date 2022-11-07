Їжа та рецепти

Ніжна насолода для прохолодного ранку: як приготувати сирники з яблуками від Володимира Ярославського

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 07:00
сирники з яблуками
Фото: Unsplash, Pexels

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