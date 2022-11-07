Ніжна насолода для прохолодного ранку: як приготувати сирники з яблуками від Володимира Ярославського

З кожним днем ранки стають все прохолодніші й так хочеться зігрітись чимось теплим та смачним під час сніданку. Якщо ж це буде ще й доволі корисна страва, то гарний настрій на увесь день гарантований.

Але що ж такого приготувати? Можливо сирники, як у дитинстві мама робила? Та вже скільки разів ми робили їх на сніданок.

То може урізноманітнити рецепт? Шеф-кухар Володимир Ярославський пропонує новий спосіб приготування сирників та говорить, що додати до них трохи яблук буде чудовою ідеєю. Це допоможе зробити смак більш довершеним.

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Інгредієнти для сирників з яблуками

домашній сир — 300 грамів;

яблука сорту Голден — 2 штуки;

яйця — 1 штука;

борошно — 35-40 грамів (2 столові ложки);

цукор — 30 грамів;

кориця — дрібка;

олія для смажіння.

Спосіб приготування сирників з яблуками

Насамперед необхідно віджати сир, щоб позбутись зайвої вологи, оскільки у процесі приготування вона потім може заважати. Потім потрібно очистити яблука від шкірки й серцевини та нарізати дрібними шматочками. Далі змішати сир, яблука, цукор, борошно, корицю і яйця та сформувати з маси ковбаску. Після нарізати її кружальцями. Сформувати однакові сирники можна, попередньо обвалявши її в невеликій кількості борошна. Обсмажувати сирники на маленькому вогні під кришкою. Володимир Ярославський радить просмажувати кожен двічі з однієї сторони — спочатку до золотистої корочки, а потім трохи, щоб пропеклась середина.

Сир — чудове джерело білків, вітамінів групи B та інших мінералів. Вони будуть корисними для твого здоров’я та імунітету у будь-яку пору року, тому додавати цей продукт у своє харчування гарна ідея. Читай, що можна з нього приготувати у простих рецептах пудингу та сирників.

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