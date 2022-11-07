Нежное наслаждение для прохладного утра: как приготовить сырники с яблоками от Владимира Ярославского

С каждым днем утро становится все прохладнее и так хочется согреться чем-то теплым и вкусным во время завтрака. Если же это будет еще и полезное блюдо, то хорошее настроение на весь день гарантировано.

Но что же такое приготовить? Может, сырники, как в детстве мама делала? Но сколько раз мы готовили их на завтрак.

Так может разнообразить рецепт? Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает новый способ приготовления сырников и говорит, что добавить к ним немного яблок будет отличной идеей. Это поможет сделать вкус более совершенным.

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Ингредиенты для творожников с яблоками

творог — 300 граммов;

яблоки сорта Голден — 2 штуки;

яйца — 1 штука;

мука — 35-40 граммов (2 столовые ложки);

сахар — 30 граммов;

корица — щепотка;

масло для жарки.

Способ приготовления сырников с яблоками

Прежде всего, необходимо отжать творог, чтобы избавиться от лишней влаги, поскольку в процессе приготовления она может мешать. Затем нужно очистить яблоки от кожуры и сердцевины и нарезать мелкими кусочками. Далее смешать творог, яблоки, сахар, муку, корицу, яйца и сформовать из массы колбаску. После нарезать ее кружочками. Сформировать одинаковые сырники можно предварительно обваляв их в небольшом количестве муки. Обжаривать сырники на маленьком огне под крышкой. Владимир Ярославский советует прожаривать каждый дважды с одной стороны — сначала до золотистой корочки, а потом еще немного, чтобы пропеклась середина.

Творог — отличный источник белков, витаминов группы B и других минералов. Они будут полезны для твоего здоровья и иммунитета в любое время года, поэтому добавлять этот продукт в свое питание хорошая идея. Читай, что из него можно приготовить в простых рецептах пудинга и сырников.

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