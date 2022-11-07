Нежное наслаждение для прохладного утра: как приготовить сырники с яблоками от Владимира Ярославского

С каждым днем утро становится все прохладнее и так хочется согреться чем-то теплым и вкусным во время завтрака. Если же это будет еще и полезное блюдо, то хорошее настроение на весь день гарантировано.
Но что же такое приготовить? Может, сырники, как в детстве мама делала? Но сколько раз мы готовили их на завтрак.
Так может разнообразить рецепт? Шеф-повар Владимир Ярославский предлагает новый способ приготовления сырников и говорит, что добавить к ним немного яблок будет отличной идеей. Это поможет сделать вкус более совершенным.
Творог — отличный источник белков, витаминов группы B и других минералов. Они будут полезны для твоего здоровья и иммунитета в любое время года, поэтому добавлять этот продукт в свое питание хорошая идея. Читай, что из него можно приготовить в простых рецептах пудинга и сырников.
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