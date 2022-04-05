Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов

Во время войны необходимо заботиться о своем питании. Творог – отличный источник белков, витаминов группы B и других минералов. Они будут полезны для твоего здоровья и иммунитета.

Приготовь простой и питательный завтрак из минимального количества ингредиентов.

Пудинг от Джейми Оливера

Понадобится

Сливочное масло – 110 г и для смазывания формы

Сахар – 230 г

Лимон – 2 шт

Яйца – 4 шт

Молоко – 270 мл

Пшеничная мука – 110 г

Варенье – 2-4 ст.л.

Ванильный сахар

Приготовление

В размягченное масло добавь сахар или сахарную пудру, ванильный сахар и тертую цедру лимонов. Все тщательно взбей. Далее в тесто для пудинга добавляй по одному желтку, хорошо взбивай и постепенно влей молоко, сок лимонов и просеянную муку. Взбей белки до стойкой пены и аккуратно вмешивай в тесто. Форму для выпечки смажь сливочным маслом. На дно смазанной формы влей варенье – у Джейми Оливера это варенье из дыни. Далее влей тесто. На наполненный наполовину водой противень поставь форму с тестом. Духовку разогрей до 230 градусов. Выпекай 30-40 минут.

Готовый десерт будет с корочкой, но нежный внутри. После запекания он приобретает вид творожной массы, которая практически вытекает из пудинга.

Такой пудинг можно готовить в одной форме или разделить на несколько форм и подавать прямо в них.

Классические сырники

Понадобится

Творог полужирный – 300 г

Мука – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Яйцо — 1 шт

Масло растительное — 2 ст.л

Приготовление

Если сыр крупнозернистый, можешь перетереть его через сито. Тогда текстура будет кремовой.

Смешай творог с одной столовой ложкой муки. Добавь яйцо, сахар и тщательно перемешай. Присыпь стол двумя столовыми ложками муки и выложи на него тесто. Скатай колбаску диаметром 4-5 см и разрежь ее на шайбы по 2-3 см толщиной. Обваливай шайбы в муке и формируй сырники. Жарь с обеих сторон до румяности на малом огне. Использовать можешь любое масло, но вкуснее всего получается на кокосовом. Сковороду не нужно разогревать заранее.

Можешь добавить ванильный сахар или корицу по вкусу, чтобы сырники были еще более ароматными.

Совет: Чтобы сделать идеальную форму сырника как в ресторанах, накрой его чашкой и покрути ею по столу.

Сырники без сахара

Понадобится

Творог – 450 г

Яйца – 2 шт

Мука – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Соль — щепотка

Мед – 2 ч.л

Приготовление

Перетри сыр через сито и добавь к нему яйца. Тщательно перемешай. В смесь постепенно добавляй соль, разрыхлитель, мед, ванильный экстракт. В ароматную творожную массу добавь муку и перемешай в однородную консистенцию. Смочи руки водой и формируй сырники. Воспользуйся советом для красивой формы выше. Сформированные сырники жарь на сковороде по несколько минут с каждой стороны.

Сервируй готовые сырники с ягодами, медом или сметаной.

Раньше мы рассказывали рецепт быстрого и простого завтрака.