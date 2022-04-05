Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов

Во время войны необходимо заботиться о своем питании. Творог – отличный источник белков, витаминов группы B и других минералов. Они будут полезны для твоего здоровья и иммунитета.
Приготовь простой и питательный завтрак из минимального количества ингредиентов.
Понадобится
Сливочное масло – 110 г и для смазывания формыСахар – 230 гЛимон – 2 штЯйца – 4 штМолоко – 270 млПшеничная мука – 110 гВаренье – 2-4 ст.л.Ванильный сахар
Приготовление
Готовый десерт будет с корочкой, но нежный внутри. После запекания он приобретает вид творожной массы, которая практически вытекает из пудинга.
Такой пудинг можно готовить в одной форме или разделить на несколько форм и подавать прямо в них.
Творог полужирный – 300 гМука – 3 ст.л.Сахар – 1 ст.л.Яйцо — 1 штМасло растительное — 2 ст.л
Если сыр крупнозернистый, можешь перетереть его через сито. Тогда текстура будет кремовой.
Можешь добавить ванильный сахар или корицу по вкусу, чтобы сырники были еще более ароматными.
Совет: Чтобы сделать идеальную форму сырника как в ресторанах, накрой его чашкой и покрути ею по столу.
Творог – 450 гЯйца – 2 штМука – 50 гРазрыхлитель – 1 ч.л.Ванильный экстракт – 1 ч.л.Соль — щепоткаМед – 2 ч.л
Сервируй готовые сырники с ягодами, медом или сметаной.
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