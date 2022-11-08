Блаженство с привкусом осени: как приготовить блинчики из тыквы — пошаговый рецепт

О, это волшебное утро, когда не нужно никуда идти и можно наслаждаться осенним настроением, выглядывая из окна. Не кажется ли тебе, что это хороший повод приготовить блинчики из тыквы?

Конечно, можно было бы пойти по более простому пути и заварить чашечку кофе. Однако ты же помнишь те самые лучшие завтраки в своей жизни, когда утром просыпаешься, а из кухни слышен аромат чего-то очень вкусного.

Поэтому даже если ты живешь один или одна, попробуй порадовать свои вкусовые рецепторы и приготовить это блаженство с привкусом осени — блинчики из тыквы.

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Блинчики из тыквы: как приготовить

Ингридиенты

тыква — 200 г

яйца — 3 шт.

сахар — 60 г

мука — 150 г

сливочное масло — 30 г

молоко — 300 мл

разрыхлитель — 1 ч. л.

корица — 1 ч. л.

соль — щепотка

Блинчики из тыквы — рецепт пошагово

В первую очередь нужно приготовить пюре из тыквы. Для этого необходимо очистить тыкву от косточек и кожуры, порезать кубиками и поставить вариться в воде с небольшим количеством сахара в течение 20 минут. Когда пройдет время, проверь, размякла ли тыква. Тогда ее можно снимать с огня, слить воду, дать немного остыть и перебить с помощью блендера в пюре. После этого нужно добавить к тыкве яйца, сахар, щепотку соли и размешать до однородной массы. Во второй этап добавить корицу, разрыхлитель и предварительно просеянную муку и снова перемешать. Затем нужно растопить сливочное масло и влить его в тесто для тыквенных блинов. Далее нагреть немного молока, чтобы оно было теплым, и добавить его в смесь. После этого этапа тесто должно быть не слишком густым, чтобы оно могло разливаться по сковороде. Перед тем, как начать печь блины, необходимо смазать сковороду сливочным маслом или растительным маслом. Обжаривать каждый блинчик нужно с обеих сторон до золотистого цвета.

А вот рекомендаций для того, как наслаждаться готовым блюдом, нет. Выбирай, как тебе по вкусу, и почувствуй это тыквенное блаженство.

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