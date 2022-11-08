Блаженство с привкусом осени: как приготовить блинчики из тыквы — пошаговый рецепт

О, это волшебное утро, когда не нужно никуда идти и можно наслаждаться осенним настроением, выглядывая из окна. Не кажется ли тебе, что это хороший повод приготовить блинчики из тыквы?
Конечно, можно было бы пойти по более простому пути и заварить чашечку кофе. Однако ты же помнишь те самые лучшие завтраки в своей жизни, когда утром просыпаешься, а из кухни слышен аромат чего-то очень вкусного.
Поэтому даже если ты живешь один или одна, попробуй порадовать свои вкусовые рецепторы и приготовить это блаженство с привкусом осени — блинчики из тыквы.
А вот рекомендаций для того, как наслаждаться готовым блюдом, нет. Выбирай, как тебе по вкусу, и почувствуй это тыквенное блаженство.
Понимаешь, что хочешь все-таки не блинчиков? Тогда попробуй кое-что особенное от шеф-повара Владимира Ярославского. Читай, как приготовить сырники с яблоками.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!