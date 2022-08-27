Шаурма на все случаи жизни: классическая, полезная и рецепт соуса-заправки

Шаурма — один из самых популярных стрит-фудов! Ее любят за сбалансированность и вкус. Мы подготовили для тебя рецепты шаурмы на все случаи жизни: классическая, для тех, кто на правильном питании, рецепт без майонеза и рецепт соуса к шаурме.
Чтобы приготовить классическую шаурму, тебе понадобится:
Приготовление
Если ты на правильном питании, у нас есть рецепт шаурмы без майонеза. Для приготовления шаурмы понадобится:
Соус для шаурмы — самый главный секрет этого блюда. Именно он придает ей тот вкус, за которым мы снова и снова возвращаемся в любимые места.
Чтобы приготовить соус для шаурмы, тебе понадобится:
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