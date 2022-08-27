Шаурма на все случаи жизни: классическая, полезная и рецепт соуса-заправки

Шаурма — один из самых популярных стрит-фудов! Ее любят за сбалансированность и вкус. Мы подготовили для тебя рецепты шаурмы на все случаи жизни: классическая, для тех, кто на правильном питании, рецепт без майонеза и рецепт соуса к шаурме.

Шаурма — рецепт

Чтобы приготовить классическую шаурму, тебе понадобится:

Лаваш — 2 шт.

Филе куриное — 1 шт.

Капуста — пекинская или белокочанная

Огурец — свежий или соленый

Помидор

Морковь по-корейски

Кетчуп

Майонез

Горчица

Приготовление

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Сначала нужно подготовить филе. Для этого помой его, срежь лишние пленки и нарежь на кусочки. Посоли и поперчи. Нарежь овощи — капусту, огурец и помидор, перемешай, как салат. Обжарь кусочки куриного филе до готовности. Из горчицы, кетчупа и майонеза сделай соус. Для этого смешай их в одинаковых пропорциях. Кстати, рецепт настоящего соуса на кефире мы рассказываем ниже. Собирай шаурму. Для этого намажь лаваш соусом и выложи на него овощи с мясом и морковью по-корейски. Заверни лаваш и обжарь по две минуты с каждой стороны.

Полезная шаурма — рецепт

Если ты на правильном питании, у нас есть рецепт шаурмы без майонеза. Для приготовления шаурмы понадобится:

Лаваш — 2 шт.

Куриное филе — 1 шт.

Помидор

Огурец свежий

Пекинская капуста

Йогурт греческий — 3 ст.л.

Чеснок — несколько зубчиков

Соль

Перец

Приготовление

Помой филе и разрежь его вдоль. Посоли и поперчи. Филе жарь на сильном огне под крышкой. Затем сними крышку, чтобы вода испарилась. Обжаренное мясо порежь на кусочки. Нарежь помидор, огурец и капусту. Для соуса выжми три зубчика чеснока и смешай с греческим йогуртом. Намажь соус на лаваш, положи овощи и мясо и заверни его. Жарь две минуты с каждой стороны или положи в гриль.

Соус к шаурме — рецепт

Соус для шаурмы — самый главный секрет этого блюда. Именно он придает ей тот вкус, за которым мы снова и снова возвращаемся в любимые места.

Чтобы приготовить соус для шаурмы, тебе понадобится:

Кефир — 3 ст. л.

Майонез — 4 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Чеснок — несколько зубчиков

Соль

Смесь любимых приправ

Укроп

Приготовление

В мисочке смешай кефир, сметану и майонез. Смесь посоли и добавь любимые приправы. Это могут быть паприка, итальянские травы и т. д. Выжми несколько зубчиков чеснока и добавь его в соус. Нарежь укроп и высыпь его в мисочку. Готовый соус тщательно размешай и добавляй в шаурму.

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