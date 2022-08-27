Шаурма на всі випадки життя: класична, корисна та рецепт соусу-заправки

Шаурма — один з найпопулярніших стріт-фудів! Її люблять за збалансованість та смак. Ми підготували для тебе рецепти шаурми на всі випадки життя: класична, для тих, хто дотримується правильного харчування, рецепт без майонезу та рецепт соусу до шаурми.

Шаурма — рецепт

Щоб приготувати класичну шаурму, тобі знадобиться:

Лаваш — 2 шт.

Філе куряче — 1 шт.

Капуста — пекінська або білокачанна

Огірок — свіжий чи солоний

Помідор

Морква по-корейськи

Кетчуп

Майонез

Гірчиця

Приготування

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Спочатку потрібно підготувати філе. Для цього помий його, зріж зайві плівки та наріж на шматочки. Посоли та поперчи. Наріж овочі — капусту, огірок та помідор, перемішай, як салат. Обсмаж шматочки курячого філе до готовності. З гірчиці, кетчупу та майонезу зроби соус. Для цього змішай їх в однакових пропорціях. До речі, рецепт справжнього соусу на кефірі ми розповідаємо нижче. Збирай шаурму. Для цього намасти лаваш соусом та виклади на нього овочі з м’ясом та морквою по-корейськи. Загорни лаваш та обсмаж по дві хвилини з кожного боку.

Корисна шаурма — рецепт

Якщо ти на правильному харчуванні, в нас є рецепт шаурми без майонезу. Для приготування шаурми знадобиться:

Лаваш — 2 шт.

Куряче філе — 1 шт.

Помідор

Огірок свіжий

Пекінська капуста

Йогурт грецький — 3 ст. л.

Часник — кілька зубчиків

Сіль

Перець

Приготування

Помий філе та розріж його вздовж. Посоли та поперчи. Філе смаж на сильному вогні під кришкою. Потім зніми кришку, щоб вода випарувалася. Обсмажене м’ясо поріж на шматочки. Наріж помідор, огірок та капусту. Для соусу вичави три зубчики часнику і змішай з грецьким йогуртом. Намасти соус на лаваш, поклади овочі та м’ясо і загорни його. Смаж дві хвилини з кожної сторони або поклади в гриль.

Соус до шаурми — рецепт

Соус для шаурми — найголовніший секрет цієї страви. Саме він надає їй того смаку, за яким ми знову і знову повертаємось в улюблені місця.

Щоб приготувати соус для шаурми, тобі знадобиться:

Кефір – 3 ст. л.

Майонез – 4 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Часник – кілька зубчиків

Сіль

Суміш улюблених приправ

Кріп

Приготування

У мисочці змішай кефір, сметану та майонез. Суміш посоли та додай улюблених приправ. Це може бути паприка, італійські трави тощо. Вичави кілька зубчиків часнику та додай його в соус. Наріж кріп та висип у мисочку. Готовий соус ретельно розмішай та додавай у шаурму.

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