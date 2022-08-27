Шаурма на всі випадки життя: класична, корисна та рецепт соусу-заправки

Шаурма — один з найпопулярніших стріт-фудів! Її люблять за збалансованість та смак. Ми підготували для тебе рецепти шаурми на всі випадки життя: класична, для тих, хто дотримується правильного харчування, рецепт без майонезу та рецепт соусу до шаурми.
Щоб приготувати класичну шаурму, тобі знадобиться:
Приготування
Якщо ти на правильному харчуванні, в нас є рецепт шаурми без майонезу. Для приготування шаурми знадобиться:
Соус для шаурми — найголовніший секрет цієї страви. Саме він надає їй того смаку, за яким ми знову і знову повертаємось в улюблені місця.
Щоб приготувати соус для шаурми, тобі знадобиться:
Раніше ми розповідали про три легкі та смачні страви на сніданок від Євгена Клопотенка.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!