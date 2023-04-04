Чи то піца, чи то рол. А якщо разом? Розповідаємо рецепт соковитого піца-ролу від Таті Чуднової

Вчергове думаєш, що ж приготувати на вечерю, щоб це було ситно, смачно і готувати недовго? У нас є для тебе хороша ідея — піца-рол або ж, інакше кажучи, рулетики. Їх приготування не займе багато часу, зате нагодувати ними можна усю сім’ю і всі ще проситимуть добавку.

Про те, як приготувати цю страву, розповіла фудблогерка Таті Чуднова у своєму Instagram.

Інгредієнти

300 г листкового тіста

томатна паста або кетчуп

200 г балика

200 г сиру

кунжут — до смаку

орегано — до смаку

сіль, перець — до смаку

Піца-рол: покроковий рецепт

Листкове тісто розкатай у формі прямокутника та змасти томатною пастою чи кетчупом. Залиш кілька сантиметрів тіста пустими, щоб після скручування рулет можна було закріпити. Додай сіль, орегано та перець до смаку. Щільно виклади нарізаний слайсами балик, а зверху шар сиру і скрути піца-рол. Розріж його на шість – сім шматочків, змасти водою й посип сіллю та кунжутом. У нагріту до 190–200 °С постав випікатися рулет на 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

Нехай смакує!

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