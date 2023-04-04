Чи то піца, чи то рол. А якщо разом? Розповідаємо рецепт соковитого піца-ролу від Таті Чуднової

Вчергове думаєш, що ж приготувати на вечерю, щоб це було ситно, смачно і готувати недовго? У нас є для тебе хороша ідея — піца-рол або ж, інакше кажучи, рулетики. Їх приготування не займе багато часу, зате нагодувати ними можна усю сім’ю і всі ще проситимуть добавку.
Про те, як приготувати цю страву, розповіла фудблогерка Таті Чуднова у своєму Instagram.
Нехай смакує!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
Допис, поширений Таті Чуднова | Фудблог (@chudnova.food)
А вже незабаром одне з найголовніших релігійних свят — Великдень. Радимо вже зараз подумати над тим, що ти хочеш бачити на своєму святковому столі. І звісно ж, куди без паски у цей день.
Тож якщо цього року ти хочеш спробувати щось нестандартне — радимо звернути увагу на рецепт ніжної заварної паски.
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