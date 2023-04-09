Їжа та рецепти

Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря

Діана Просяник, практикантка сайту 09 Квітня 2023, 11:00
картопля з соусом голландез
Фото: Instagram

Більше новин
емоційний інтелект вправи
Вчимося керувати емоціями з дитинства: п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту
Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря
Закохайся в Закарпаття: десять місць, які варто відвідати навесні
Місячний календар стрижок на квітень 2023: вдалі дні для зміни іміджу
Хочеться експериментів зі стилем? Вибирай правильну дату: календар стрижок на квітень 2023
Карта бойових дій в Україні 09.04.2023 онлайн
Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн
Дивитись більше

Матеріали по темі

Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря
Різноманіття не вимагає грошей, світла чи кухарського кітеля — Голобородько про здорове харчування
Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря
Солодка випічка без шкоди для здоров’я! Як приготувати великодню паску для діабетиків
Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря
І в паніруванні, і на грилі, і в духовці: десять способів смачно приготувати креветки в себе вдома
Атмосферні заклади Києва
Тут не лише перепічка! Які атмосферні заклади Києва радять відвідати Кацурін та Птушкін

Відео
Карта бойових дій в Україні 09.04.2023 онлайн

Відбиття понад 50 ворожих атак та знищення безпілотників: карта бойових дій в Україні 9 квітня в режимі онлайн
0:03:16
Янголи спорту
Спорт не поза політикою: у Києві відкрили експозицію Янголи спорту на пам’ять загиблих
0:05:28
Історія України та НАТО: як змінювалась думка українців щодо Альянсу
Від 16% до 86%! Як змінювалось ставлення українців до НАТО та чому об’єднання з нами вигідне Альянсу
0:02:33
Сіверськ
Путін мене не захопить, я свою землю нікому не віддам — жителі Сіверська не здаються
0:06:15
Тайвань: історія конфлікту та до чого тут США
Тайвань та КНР: історія конфлікту і яку роль у цьому відіграють США
0:04:13
Дмитро Козацький
Це теж зброя! Як світлини Дмитра Козацького роблять свій внесок у перемогу
0:15:49
Ден Гемптон
Прообраз головного героя у Top Gun із Томом Крузом: пілот Ден Гемптон про захист українського неба та особливості F-16
0:03:31
Як живуть люди в Преображенці Запорізької області
Саджають квіти біля зруйнованих хат — як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області
0:05:10
Віднови дім
Віднови дім: кошти від Євросоюзу вже допомагають українцям
0:05:31
Перші українські військові отримали протези завдяки проекту Recovery
Високоякісні протезування та реабілітація — перші військові отримали нові кінцівки завдяки проекту Recovery
Більше відео
Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря
Читати далі
Закохайся в Закарпаття: десять місць, які варто відвідати навесні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь