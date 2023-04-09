Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря

Картопля — це універсальний продукт. Українці роблять із неї стільки страв, що навіть перелічити буде складно. Її можна приготувати у різних варіаціях, а головне — завжди буде смачно!

Тож не будемо зволікати і приготуємо картоплю із соусом голландез за рецептом шеф-кухаря та фіналіста шоу Мастер Шеф Професіонали-3 Миколи Люлька.

Інгредієнти

800 г картоплі;

50 г олії;

50 г соленого арахісу. ⠀

Для маринованої цибулі

150 г червоної цибулі;

2 ч. л. солі;

2 ч. л. цукру;

4 ст. л. оцту;

100 г окропу.

Для соусу голландез

1 ст. л. білого винного оцту;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

4 жовтки;

250 г вершкового масла;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

сіль — до смаку;

сік із половинки лимона.

Картопля з соусом голландез: рецепт

На картоплі робимо надрізи відстанню 3-4 мм, не дорізаючи її до кінця, та відварюємо її у підсоленій воді протягом 15 хвилин. Викладаємо на деко, змащуємо маслом та ставимо запікатися в духову шафу на 10 хвилин при температурі 240 градусів. Тим часом зробимо мариновану цибулю. Нарізаємо її кільцями. У мисці змішуємо цибулю, сіль, цукор, оцет та окріп. Залишаємо на 15 хвилин Переходимо до соусу. Для цього необхідно розтопити вершкове масло. В миску кладемо чорний перець, сіль, білий винний оцет та 4 ложки води. Ставимо на водяну баню та втричі випаровуємо. Після цього додай жовтки та, постійно помішуючи, заварюй на водяній бані допоки суміш не почне густішати. Зніми миску з плити та потихеньку почни додавати вершкове масло, постійно помішуючи. До майбутнього соусу додай діжонську гірчицю та сік половини лимона. Перемішуємо — і соус готовий. Для подачі виклади на миску мариновану цибулю, полий соусом голландез та поклади наверх картоплю. Присип усе арахісом.

Наша страва готова. Смачного!

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