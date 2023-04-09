Картопля — усьому голова, або як приготувати смачну вечерю: рецепт від шеф-кухаря

Картопля — це універсальний продукт. Українці роблять із неї стільки страв, що навіть перелічити буде складно. Її можна приготувати у різних варіаціях, а головне — завжди буде смачно!
Тож не будемо зволікати і приготуємо картоплю із соусом голландез за рецептом шеф-кухаря та фіналіста шоу Мастер Шеф Професіонали-3 Миколи Люлька.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Микола Люлько (@mykola_lyulko)
Допис, поширений Микола Люлько (@mykola_lyulko)
Наша страва готова. Смачного!
До речі, якщо ти маєш присадибну ділянку — можеш виростити картоплю власноруч. Раніше ми розповідали коли садити картоплю навесні і як правильно це робити.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!