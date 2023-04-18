Пасха прошла, а яйца остались? Приготовь вкусный салат с яйцами

Прошла Пасха, а значит, в холодильнике можно найти кучу вареных яиц, которые уже никто не хочет есть. Чтобы не выбрасывать продукт, можно добавить его в салат.

Это идеальное решение, ведь в сочетании с другими ингредиентами, яйца заиграют совсем иначе. Однако после семейных застолий даже мысль о стандартном салате с майонезом может вызвать боль в желудке.

Мы предлагаем тебе легкий салат из вареных яиц, брокколи, анчоусов, перца чили и гренок от известного американского шефа Джейми Оливера и новую версию крабового салата от фуд-блогера Анастасии Станкевич.

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Приготовление этого салата займет не так много времени, однако сочетание продуктов в нем может хорошо насытить и лишить чувства голода.

Ингредиенты

500 г брокколи

4 больших вареных яйца

2 столовые ложки дижонской или цельнозерновой горчицы

столовая ложка белого винного уксуса

щепотка сахарной пудры

2 большие головки чеснока

6-8 маринованных анчоусов

свежий красный перец чили

60 г чиабатты или другого белого хлеба

1 ст.л оливкового масла

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Приготовление салата с яйцами, брокколи и гренками.

Сначала приготовим гренки. Для этого порежь хлеб на небольшие кусочки и поджарь их в оливковом масле на среднем огне до хрустящей корочки и золотистого цвета.

Пока гренки будут жариться, поставь большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь. Когда она закипит, добавь туда брокколи и вари овощ до мягкого состояния в течении 5 мин.

Наполни миску холодной водой, а когда брокколи сварятся, помести их в холодную воду. Дай им несколько минут, чтобы остыть, после чего откинь на дуршлаг.

Переходим к заправке. Смешай масло с горчицей, уксусом и сахаром, добавь столовую ложку холодной воды и приправ, останется хорошо перемешать, и заправка готова.

Теперь очисти и раздели яйца пополам, порежь анчоусы, перец чили и чеснок. После этого чеснок следует слегка поджарить до золотого цвета и добавить к нему брокколи.

Буквально через несколько минут чеснок с брокколи будут готовы. Выложи их на тарелку, добавь яйца, гренки и анчоусы. Остается посыпать перцем чили и полить заправкой. Салат готов.

Новая версия крабового салата

Блоггер предложила новую версию крабового салата. Еще один плюс — такой салат легко и просто готовится.

Ингредиенты

2 отварных яйца

4-5 коктейльных томата

100 г корейской моркови

огурец

150 г крабовых палочек

1/2 банки кукурузы

2 ст.л майонеза

соль

Приготовление

Нарежь тоненькими слайсами крабовые палочки и огурец, произвольными кусочками порежь яйца и томаты.

Остается выложить салат слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, корейская морковь, майонез, огурец, томаты, кукуруза, и салат готов.

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