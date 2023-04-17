Чтобы вкусно разгрузить желудок после застолья: рецепт сырного крема-супа

Сливочный, солоноватый, кремовый и нежный — все это эпитеты, которые можно подобрать к сырному крем-супу. Кроме необыкновенного вкуса и консистенции, блюдо обещает еще и надолго утолить голод, не перегружая желудок.

Однако тот, кто пытался повторить ресторанное блюдо дома — знает, что сырный крем-суп готовить труднее, чем кажется на первый взгляд. Цвет может получиться не таким насыщенным, консистенция — не такой кремовой, вкус — не таким сырным и т.д.

Чтобы избежать этих и других разочарований и не потратить все нервы, достаточно знать несколько секретов и иметь под рукой хороший рецепт сырного крем-супа. Всем этим поделилась фуд-блогер Аnny.cooking.

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Сырный крем-суп: рецепт

Приготовление сырного крем-супа займет не более 40 минут, зато в результате можно получить ароматное и нежное блюдо, которое точно понравится и желудку, и мозгу.

На 2-2,4 л готового супа тебе понадобится такое количество ингредиентов:

1,2 л бульона или воды

5 средних картофелин

средняя морковь

маленькая луковица или половина среднего лука

2 головки чеснока

2 плавленых сырка чеддер или сливочных

1/3 ч.л. куркумы

соль, масло

Приготовление сырного крема-супа: пошагово.

Сначала приготовь зажарку. Натри половину моркови, нарежь лук и поджарь все на сковороде до золотого цвета. Порежь картошку и вторую половину моркови, а затем добавь их в кипящий бульон или воду. Туда же положи и чеснок. Когда картофель и морковь сварятся, а это займет до 10 мин времени, добавь в будущий суп зажарку, куркуму, соль и нарезанные плавленые сырки. Вари все вместе еще несколько мин. Готовый суп останется тщательно взбить блендером, после чего поставить еще раз на плиту и довести до кипения. Подавать сырный крем-суп лучше с поджаренными сухариками. По желанию блюдо дополнительно можно посыпать пармезаном или другим соленым сыром.

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