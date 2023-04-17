Чтобы вкусно разгрузить желудок после застолья: рецепт сырного крема-супа

Сливочный, солоноватый, кремовый и нежный — все это эпитеты, которые можно подобрать к сырному крем-супу. Кроме необыкновенного вкуса и консистенции, блюдо обещает еще и надолго утолить голод, не перегружая желудок.
Однако тот, кто пытался повторить ресторанное блюдо дома — знает, что сырный крем-суп готовить труднее, чем кажется на первый взгляд. Цвет может получиться не таким насыщенным, консистенция — не такой кремовой, вкус — не таким сырным и т.д.
Чтобы избежать этих и других разочарований и не потратить все нервы, достаточно знать несколько секретов и иметь под рукой хороший рецепт сырного крем-супа. Всем этим поделилась фуд-блогер Аnny.cooking.
Приготовление сырного крем-супа займет не более 40 минут, зато в результате можно получить ароматное и нежное блюдо, которое точно понравится и желудку, и мозгу.
На 2-2,4 л готового супа тебе понадобится такое количество ингредиентов:
Ценник на сливочный сыр сейчас не слишком приятный для кошелька. Чтобы не отказываться от сырной намазки и сэкономить, можно приготовить ее собственноручно. Читай, как приготовить крем-сыр в домашних условиях.
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