Щоб смачно розвантажити шлунок після застілля: рецепт сирного крем-супу

Вершковий, солонуватий, кремовий та ніжний — усе це синоніми, які можна дібрати до сирного крем-супу. Окрім надзвичайного смаку та консистенції, страва обіцяє ще й надовго втамувати голод, не перевантажуючи шлунок.

Однак той, хто намагався повторити ресторанну страву вдома, знає, що сирний крем-суп готувати важче, ніж видається на перший погляд. Так, колір може вийти не таким насиченим, консистенція — не така кремова, смак — не такий сирний тощо.

Щоб уникнути цих та інших розчарувань й не витратити на це усі нерви, достатньо знати кілька секретів та мати гарний рецепт сирного крем-супу під рукою. Усім цим поділилася фуд-блогерка Аnny.cooking.

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Сирний крем-суп: рецепт

Приготування сирного крем-супу займе не більше 40 хвилин, зате в результаті можна отримати запашну й ніжну страву, яку точно вподобає і шлунок, і мозок.

На 2-2,4 л готового супу тобі знадобиться така кількість інгредієнтів:

1,2 л бульйону чи води

5 середніх картоплин

середня морква

маленька цибулина чи половина середньої цибулі

2 голівки часнику

2 плавлених сирки чеддер чи вершкові

1/3 ч.л. куркуми

сіль, олія

Приготування сирного крем-супу: покроково

Спершу приготуй засмажку. Натри на терці половину моркви, наріж цибулю та підсмаж усе на пательні до золотого кольору. Довільно поріж картоплю та другу половину моркви, та додай їх у киплячий бульйон чи воду. Туди ж поклади часник. Коли картопля і морква звариться, а це займе до 10 хв часу, додай до майбутнього супу засмажку, куркуму, сіль та нарізані плавлені сирки. Вари все разом ще кілька хв. Готовий суп залишиться ретельно збити блендером, після чого ще раз поставити на плиту і довести до кипіння. Подавати крем-суп найкраще з підсмаженими сухариками. За бажанням страву додатково можна посипати пармезаном чи іншим солоним сиром.

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