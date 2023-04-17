Їжа та рецепти

Щоб смачно розвантажити шлунок після застілля: рецепт сирного крем-супу

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 16:30
Сирний крем-суп
Фото: Pexels

Більше новин
погода в Україні на 17-23 квітня
Дощі скінчаться і прогріється до +20? Синоптик дав прогноз погоди на тиждень після Великодня
Що таке арттерапія та чим вона корисна
Вважаєш, це несерйозно? Що таке арттерапія та як вона допомагає пережити травматичну подію
статеве виховання
Знати — оберігати: українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах
Кулеба
Не ти крутий, а країна, яку ти представляєш — Кулеба про перевинайдення дипломатії та власні емоції
Дивитись більше

Матеріали по темі

Олів’є: як приготувати — рецепт від Валі Саєнко
Не тільки під ялинку. Рецепт олів’є від шеф-кухарки Валі Саєнко
Схуднення
Як прибрати живіт: тримай дієві способи в домашніх умовах
кава в турці
Напій заграє по-новому: як правильно зварити каву в турці
Гранола
Одна страва — безліч варіацій: як приготувати гранолу в домашніх умовах

Відео
0:07:06
Карта бойових дій в Україні 17.04.2023 онлайн

Відбивати десятки атак, тримати оборону та знищувати ворога: карта бойових дій в Україні 17 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Карта бойових дій в Україні 16.04.2023 онлайн
Ще один ворожий літак більше не злетить, а окупанти не прокинуться: карта бойових дій в Україні 16 квітня в режимі онлайн
0:02:02
Порятунок тварин з Бахмута
З Бахмута від обстрілів врятували півтисячі корів: тварин прихистив фермер
0:02:32
Бійчині ТрО розписали крашанки для дитячого реабілітаційного центру
Я роблю це від душі — у Запоріжжі бійчині ТрО розписали крашанки для діток з реабілітаційного центру
0:04:31
Історія дружби військового та пса з Авдіївки
Він все зрозумів… Після звістки про смерть господаря пса паралізувало
0:14:12
Коли чекати українського контрнаступу
Коли чекати українського контрнаступу, чи вдасться ЗСУ утримати Бахмут? Прогноз Грабського та Гетьмана
0:03:30
Смаколики для ЗСУ
Паски та ковбаски. На Прикарпатті готують смаколики для бійців
0:04:32
Операції для ЗСУ
100 безкоштовних операцій на очі за три місяці! Допоможи захисникам повернути зір
Карта бойових дій в Україні 15.04.2023 онлайн
Росіяни атакують на сході та обороняються на півдні: карта бойових дій в Україні 15 квітня в режимі онлайн
0:08:34
Бахмут
Продовжують “замилювати” очі: як росіяни безглуздо видають свої позиції
Більше відео
погода в Україні на 17-23 квітня
Читати далі
Дощі скінчаться і прогріється до +20? Синоптик дав прогноз погоди на тиждень після Великодня
Полив цибулі у відкритому ґрунті: поради для городників
Читати далі
Чим поливати цибулю, щоб швидко росла та не гнила: прості поради

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь