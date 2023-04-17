Щоб смачно розвантажити шлунок після застілля: рецепт сирного крем-супу

Вершковий, солонуватий, кремовий та ніжний — усе це синоніми, які можна дібрати до сирного крем-супу. Окрім надзвичайного смаку та консистенції, страва обіцяє ще й надовго втамувати голод, не перевантажуючи шлунок.
Однак той, хто намагався повторити ресторанну страву вдома, знає, що сирний крем-суп готувати важче, ніж видається на перший погляд. Так, колір може вийти не таким насиченим, консистенція — не така кремова, смак — не такий сирний тощо.
Щоб уникнути цих та інших розчарувань й не витратити на це усі нерви, достатньо знати кілька секретів та мати гарний рецепт сирного крем-супу під рукою. Усім цим поділилася фуд-блогерка Аnny.cooking.
Приготування сирного крем-супу займе не більше 40 хвилин, зате в результаті можна отримати запашну й ніжну страву, яку точно вподобає і шлунок, і мозок.
На 2-2,4 л готового супу тобі знадобиться така кількість інгредієнтів:
Цінник на вершковий сир зараз не надто приємний для гаманця. Щоб не відмовлятися від сирної намазки та зекономити, можна приготувати її власноруч. Читай, як приготувати крем-сир у домашніх умовах.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.