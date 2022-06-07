Їжа та рецепти

Надовго тамує голод та не шкодить фігурі — рецепт супу з сочевиці від Вікторії Маремухи

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Червня 2022, 16:00
Суп з сочевиці легкий рецепт
Фото: Unsplash

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