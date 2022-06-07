Надовго тамує голод та не шкодить фігурі — рецепт супу з сочевиці від Вікторії Маремухи

Сочевиця — бобова рослина, з якої можна готувати суп та кашу. Вона містить багато корисних речовин, а страви з сочевиці є дуже поживними.

Учасниця реаліті-шоу Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, який суп із сочевиці готує під час вагітності. На смак страва — незвичайна, швидко та надовго тамує голод, при цьому не шкодить фігурі.

Інгредієнти для супу з сочевиці

червона сочевиця — 200 г

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

томат — 1-2 шт.

вода — 400-500 мл;

олія — для смаження

сіль, перець, куркума — до смаку

сметана — для подачі

Приготування супу з сочевиці

Цибулю нарізаємо напівкільцями, а моркву чистимо й натираємо на великій тертці. З томатів знімаємо шкірку та подрібнюємо їх. Підсмажуємо овочі на розігрітій з олією пательні.

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Додаємо сіль, перець, куркуму й тушкуємо три хвилини.

Далі промиваємо сочевицю та додаємо її до овочів. Тушкуємо все разом ще п’ять хвилин.

Потім додаємо воду та варимо до готовності крупи — вона має почати розварюватися.

Подрібнюємо суміш блендером. Суп готовий! Щоб було смачніше, можна подавати його зі сметаною.

Також пам’ятай, що вечеря має бути корисною та поживною. Раніше ми розповідали десять варіантів простих страв, які можна приготувати на вечерю.