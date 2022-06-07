Надолго утоляет голод и не вредит фигуре — рецепт супа из чечевицы от Виктории Маремухи

Чечевица — бобовое растение, из которого можно готовить суп и кашу. Она содержит много полезных веществ, а блюда из чечевицы очень питательны.
Участница реалити-шоу Супермодель по-украински Виктория Маремуха рассказала, какой суп из чечевицы готовит во время беременности. На вкус блюдо — необычное, быстро и надолго утоляет голод, при этом не вредит фигуре.
Лук нарезаем полукольцами, а морковь чистим и натираем на большой терке. Снимаем с томатов кожицу и измельчаем их. Поджариваем овощи на разогретой с маслом сковороде.
Добавляем соль, перец, куркуму и тушим три минуты.
Далее промываем чечевицу и добавляем ее к овощам. Тушим все вместе еще пять минут.
Далее промываем чечевицу и добавляем ее к овощам. Тушим все вместе еще пять минут.
Затем добавляем воду и варим до готовности крупы — она должна начать развариваться.
Измельчаем смесь блендером. Суп готов! Чтобы было вкуснее, можно подавать его со сметаной.
Также помни, что ужин должен быть полезным и питательным. Ранее мы рассказывали десять вариантов простых блюд, которые можно приготовить на ужин.