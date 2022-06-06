Ужин, как в ресторане, всего за несколько минут! Десять простых питательных блюд от нутрициолога

Тебе тоже надоели ежедневные мысли о том, что приготовить на ужин? Хочется, чтобы было и вкусно, и питательно, и быстро, и полезно. Но вообще возможно ли это?
Да! Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала идеальную формулу ужина и поделилась десятью запеченными блюдами.
Голобородько уверяет, что только овощей и растительных жиров (например, семечек, орехов, масла, оливок и т.п.) вполне достаточно для полноценного и питательного ужина.
Можете добавить яйца в любом виде или рыбу, можно сифуд (морепродукты — ред.), даже из заморозки. Но глобально этот подход “3 овоща + 2 вида жиров + запечь = ужин” — простой и рабочий, — пишет фуд-терапевт в своем Instagram.
Можете добавить яйца в любом виде или рыбу, можно сифуд (морепродукты — ред.), даже из заморозки. Но глобально этот подход “3 овоща + 2 вида жиров + запечь = ужин” — простой и рабочий, — пишет фуд-терапевт в своем Instagram.
Фото: anastasiia_g / Instagram
Нутрициолог поделилась десятью идеями для вкусного ужина. Однако можно использовать и другие овощи в зависимости от наличия и сезона.
Приготовить их очень легко: буквально две минуты для подготовки ингредиентов и еще 8-15 минут для запекания.
Ранее Голобородько рассказала о своих пяти рецептах, с помощью которых время, проведенное на кухне, сократится до пяти минут. Читай быстрые рецепты полезных блюд от нутрициолога.