Ужин, как в ресторане, всего за несколько минут! Десять простых питательных блюд от нутрициолога

Тебе тоже надоели ежедневные мысли о том, что приготовить на ужин? Хочется, чтобы было и вкусно, и питательно, и быстро, и полезно. Но вообще возможно ли это?

Да! Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала идеальную формулу ужина и поделилась десятью запеченными блюдами.

Один противень — один ужин

Голобородько уверяет, что только овощей и растительных жиров (например, семечек, орехов, масла, оливок и т.п.) вполне достаточно для полноценного и питательного ужина.

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Можете добавить яйца в любом виде или рыбу, можно сифуд (морепродукты — ред.), даже из заморозки. Но глобально этот подход “3 овоща + 2 вида жиров + запечь = ужин” — простой и рабочий, — пишет фуд-терапевт в своем Instagram.

Десять блюд на ужин

Нутрициолог поделилась десятью идеями для вкусного ужина. Однако можно использовать и другие овощи в зависимости от наличия и сезона.

Приготовить их очень легко: буквально две минуты для подготовки ингредиентов и еще 8-15 минут для запекания.

Стручковая фасоль с грибами, цветной капустой, пореем, оливковым маслом и семенами тыквы.

Цветная капуста с зубчиками чеснока, укропом, сливочным и оливковым маслом, и любыми семенами.

Тыква с кожурой и чили, корицей, свежей зеленью и семенами.

Брокколи с луком-пореем (можно брать зеленый чеснок или сладкие луковицы), рукколой, оливками и огурцом.

Грибы со сладким луком, сливочным маслом и кукурузой.

Натертый кабачок или цукини с морковью, зеленым луком и яйцом. Добавь в блюдо 2 ст.л. нутовой или ореховой муки и сливочное масло.

Проколи вилкой баклажан и запеки на гриле вместе с морковью/корнем петрушки/пастернаком или любым овощем в наличии. Готовое блюдо полей сверху оливковым маслом. Впрочем, черные корочки можно не есть. Они нужны для копченого вкуса.

Измельчи розмарин или чабрец с солью и оливковым маслом. Добавь грибы и сливочное масло. Испеки блюдо. Овощи можно подавать с поджаренными грецкими орехами, чили и свежей зеленью.

Стебли сельдерея, чеснок и оливковое масло взбей в крем-суп и посыпь семенами.

Запеки на гриле спаржу или стручковую фасоль в течение трех минут при температуре 220°C. Добавь щедрую порцию сливочного масла. Подавай блюдо с оливками и зеленью, политой тхиной.

Ранее Голобородько рассказала о своих пяти рецептах, с помощью которых время, проведенное на кухне, сократится до пяти минут. Читай быстрые рецепты полезных блюд от нутрициолога.