Для утренних тостов и сладкой выпечки: как приготовить крем-сыр

Для выпечки, тостов, десертов и еще десятков блюд необходим очень важный и вкусный ингредиент — крем-сыр. Чтобы не покупать его в магазине, ты можешь приготовить такой сыр самостоятельно. Читай простой рецепт крем-сыра в нашем материале.
Шеф-повар Валя Саенко рассказала, как приготовить крем-сыр еще лучше, чем продают в магазине. Такой сыр является универсальным и подходит почти ко всем блюдам.
Этот рецепт очень прост и не нуждается в замораживании продуктов. А выходит он нежным, сливочным и кремовым. Тебе понадобится всего три ингредиента, так что попробуй приготовить вкусный крем-сыр.
Ингредиенты для крем-сыра
Из такого количества ингредиентов выходит примерно 350 г крем-сыра. Вес может отличаться, все зависит от качества сметаны и йогурта.
По желанию ты можешь добавить в сыр травы, зелень, специи или чеснок. Свежий крем-сыр может храниться в холодильнике три – пять дней.
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