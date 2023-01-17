Для утренних тостов и сладкой выпечки: как приготовить крем-сыр

Для выпечки, тостов, десертов и еще десятков блюд необходим очень важный и вкусный ингредиент — крем-сыр. Чтобы не покупать его в магазине, ты можешь приготовить такой сыр самостоятельно. Читай простой рецепт крем-сыра в нашем материале.

Крем-сыр: пошаговый рецепт приготовления

Шеф-повар Валя Саенко рассказала, как приготовить крем-сыр еще лучше, чем продают в магазине. Такой сыр является универсальным и подходит почти ко всем блюдам.

Этот рецепт очень прост и не нуждается в замораживании продуктов. А выходит он нежным, сливочным и кремовым. Тебе понадобится всего три ингредиента, так что попробуй приготовить вкусный крем-сыр.

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Ингредиенты для крем-сыра

Сметана 20% — 300 г

300 г Греческий йогурт 10% — 300-350 г

300-350 г Соль — щепотка

Из такого количества ингредиентов выходит примерно 350 г крем-сыра. Вес может отличаться, все зависит от качества сметаны и йогурта.

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Рецепт крем-сыра в домашних условиях

В мисочке смешай все ингредиенты: сметану, греческий йогурт и соль. Хорошо размешай венчиком. Марлю сложи в четыре раза или возьми чистое полотенце и заверни туда сырную смесь. Поставь сыр под пресс и оставь в холодильнике на ночь. Лучше выдержать его 20 часов перед тем как есть.

По желанию ты можешь добавить в сыр травы, зелень, специи или чеснок. Свежий крем-сыр может храниться в холодильнике три – пять дней.

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