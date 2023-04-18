Великдень минув, а яйця лишились? Приготуй смачний салат з яйцями

Минув Великдень, а отже, в холодильнику можна знайти купу варених яєць, які вже ніхто не хоче їсти. Щоб не викидати продукт, можна додати його до салату.

Це ідеальне рішення, адже в поєднанні з іншими інгредієнтами, яйця заграють зовсім інакше. Однак після сімейних застіль навіть думка про стандартний салат з майонезом може викликати біль у шлунку.

Тож ми пропонуємо тобі легкий салат з варених яєць, броколі, анчоусів, перцю чилі та грінок від відомого американського шефа Джеймі Олівера та нову версію класичного крабового салату від фуд-блогерки Анастасії Станкевич.

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Приготування цього салату займе не так багато часу, однак поєднання продуктів у ньому може гарно наситити та позбавити відчуття голоду.

Інгредієнти

500 г броколі

4 великих варених яйця

2 столові ложки діжонської або цільнозернової гірчиці

столова ложка білого винного оцту

дрібка цукрової пудри

2 великі голівки часнику

6-8 маринованих анчоусів

свіжий червоний перець чилі

60 г чіабати чи іншого білого хліба

1 ст.л оливкової олії

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Приготування салату з яйцями, броколі та грінками

Спершу приготуємо грінки: для цього поріж хліб на невеликі шматочки та підсмаж їх в оливковій олії на середньому вогні протягом 5- 10 хв до хрусткої скоринки та золотистого кольору.

Доки грінки смажитимуться, постав велику каструлю з підсоленою водою на вогонь. Коли вона закипить, додай туди броколі та вари овоч до м’якості до 5 хв.

Наповни миску холодною водою й коли броколі зваряться, помісти їх у холодну воду. Дай їм кілька хвилин, щоб охолонути, після чого відкинь на друшляк.

Переходимо до заправки. Змішай олію з гірчицею, оцтом і цукром, додай столову ложку холодної води та приправ, лишиться все гарно перемішати й заправка готова.

Тепер очисть та розділи яйця навпіл, поріж анчоуси, перець чилі та часник. Після цього часник слід злегка підсмажити до золотого кольору й додати до нього броколі.

Буквально через кілька хвилин часник з броколі буде готовий, тож виклади їх на тарілку, додай яйця, грінки та анчоуси. Лишиться посипати усе перцем чилі та полити заправкою, і салат готовий.

Нова версія крабового салату

Блогерка запропонувала нову версію крабового салату. Ще одним плюсом є легке та швидке приготування.

Інгредієнти

2 відварених яйця

4-5 коктейльних томатів

100 г корейської моркви

огірок

150 г крабових паличок

1/2 банки кукурудзи

2 ст.л майонезу

сіль

Приготування

Наріж тоненькими слайсами крабові палички та огірок, довільними шматочками поріж яйця і томати.

Залишиться викласти салат шарами: крабові палички, майонез, яйця, корейська морква, майонез, огірок, томати, кукурудза, і салат готовий.

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