Великдень минув, а яйця лишились? Приготуй смачний салат з яйцями

Минув Великдень, а отже, в холодильнику можна знайти купу варених яєць, які вже ніхто не хоче їсти. Щоб не викидати продукт, можна додати його до салату.
Це ідеальне рішення, адже в поєднанні з іншими інгредієнтами, яйця заграють зовсім інакше. Однак після сімейних застіль навіть думка про стандартний салат з майонезом може викликати біль у шлунку.
Тож ми пропонуємо тобі легкий салат з варених яєць, броколі, анчоусів, перцю чилі та грінок від відомого американського шефа Джеймі Олівера та нову версію класичного крабового салату від фуд-блогерки Анастасії Станкевич.
Приготування цього салату займе не так багато часу, однак поєднання продуктів у ньому може гарно наситити та позбавити відчуття голоду.
Спершу приготуємо грінки: для цього поріж хліб на невеликі шматочки та підсмаж їх в оливковій олії на середньому вогні протягом 5- 10 хв до хрусткої скоринки та золотистого кольору.
Доки грінки смажитимуться, постав велику каструлю з підсоленою водою на вогонь. Коли вона закипить, додай туди броколі та вари овоч до м’якості до 5 хв.
Наповни миску холодною водою й коли броколі зваряться, помісти їх у холодну воду. Дай їм кілька хвилин, щоб охолонути, після чого відкинь на друшляк.
Переходимо до заправки. Змішай олію з гірчицею, оцтом і цукром, додай столову ложку холодної води та приправ, лишиться все гарно перемішати й заправка готова.
Тепер очисть та розділи яйця навпіл, поріж анчоуси, перець чилі та часник. Після цього часник слід злегка підсмажити до золотого кольору й додати до нього броколі.
Буквально через кілька хвилин часник з броколі буде готовий, тож виклади їх на тарілку, додай яйця, грінки та анчоуси. Лишиться посипати усе перцем чилі та полити заправкою, і салат готовий.
Блогерка запропонувала нову версію крабового салату. Ще одним плюсом є легке та швидке приготування.
Наріж тоненькими слайсами крабові палички та огірок, довільними шматочками поріж яйця і томати.
Залишиться викласти салат шарами: крабові палички, майонез, яйця, корейська морква, майонез, огірок, томати, кукурудза, і салат готовий.
Якщо ж на яйця після застілля ти навіть не можеш дивитися, можеш приготувати легкий сирний крем-суп: рецепт справи знайдеш у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.