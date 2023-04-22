Головний інгредієнт — цікавий соус! П’ять весняних салатів з оригінальними заправками

Весною всі прокидаються від зимової сплячки та відмовляються від важкої, жирної їжі на користь легких та смачних салатів.

Хоч свіжих овочів та зелені ще не так багато, вже можна починати готувати вітамінні салати. Але погодься: якщо користь свіжої зелені урівноважити магазинним майонезом, салат вийде не таким вже й вітамінним.

Тож лови п’ять рецептів весняних салатів з оригінальними заправками, після яких ти не захочеш повертатися до майонезу.

Весняні салати: п’ять рецептів

Салати можуть бути не лише корисними, а й ситними та смачними. А щоб досягти цього, слід правильно поєднати продукти та підкреслити ці смакові поєднання смачним соусом.

Добірку рецептів простих поживних весняних салатів, які можна готувати на сніданок, обід та вечерю, знайдеш далі.

Грецький салат: класика

Почнімо з класики серед весняних закусок — грецького салату. Для його приготування тобі знадобляться такі інгредієнти:

помідори – 4 шт.

цибулина ріпчаста

огірок салатний

солодкий перець

пучок листкового салату

рукола – 1/2 пучка

чорні оливки без кісточки – 12–15 шт.

сир фета – 200 г

подрібнений свіжий естрагон – ст. л

червоний винний оцет – ст. л

оливкова олія – 4 ст. л

сіль до смаку

Приготування

Для приготування салату спершу підготуй усі овочі: гарно вимий їх та поріж. Зелень грубо подрібни чи порви, перець наріж шматочками, огірок і помідор — тонкими кружальцями, цибулину — тонкими півкільцями. Фету поріж великими кубиками чи грубими пластинами.

Тепер перейди до складання салату. Підготовані овочі та зелень змішай у великій місткості разом з оливками. Заправ суміш соусом зі спецій, естрагону та олії, змішаної з оцтом, та перемішай.

Залишилося розкласти салат по порційних тарілках, а зверху викласти кубики фети. Ст. л олії змішай з естрагоном і додатково полий соусом фету.

Салат із фетою смакуватиме навіть з такою простою заправкою, та якщо ти хочеш відчути себе шеф-кухарем мішленівського рівня, додай до салату лимонний соус з кропом.

Для його приготування змішай 3 ст. л соку лимона, 6 ст. л оливкової олії та ст. л червоного винного оцту. Додай порізаний кріп, сіль, перець та злегка збий соус віничком. Поливати салат цим соусом слід вже безпосередньо перед подачею.

Салат Коул Слоу з молодої капусти

Салат оригінальний не лише за назвою, а й за приготуванням. Підготуй такі інгредієнти:

цибулина ріпчаста

капуста молода – 500 г

морквина

вода – 500 мл

винний оцет – 2 ст. л

цукор – ст. л

Для соусу:

легкий домашній майонез – 2 ст. л

лимон

соєвий соус – 2 ст. л

Приготування

Підготуй овочі. Цибулю наріж дрібно, очищену моркву — тонкою короткою соломкою, капусту нашинкуй і змішай з морквою у глибокій місткості.

Тепер доведи воду з оцтом і цукром до кипіння, переклади усі овочі на друшляк, а потім залий їх гарячою рідиною. Після слід злегка віджати овочі.

Для соусу вичави сік лимона та змішай з ним майонез та соєвий соус. Капусту з морквою перемішай з подрібненою цибулею і полий салат соусом.

Якщо ж після останніх застіль на майонез ти навіть не можеш дивитися, можеш замінити соус з рецепта на соус чімічурі.

Салат з молодої капусти з огірком, яблуком і кольрабі

Назва цього салату вже віддає весняною свіжістю. Для його приготування тобі знадобляться такі інгредієнти:

капуста білокачанна – 1/2 качана

кольрабі – 1 шт.

кисло-солодке яблуко – 1 /2 шт.

огірок

зелена цибуля – 1/2 пучка

кріп – 1/2 пучка

Для соусу:

гірчиця – ст. л.

рідкий мед – ч. л.

сік лимона до смаку

олія – 4 ст. л.

сіль, перець до смаку

Приготування

Спершу приготуємо соус. Усі інгредієнти для нього змішай в невеликій посудині, злегка посоли й поперчи, після чого гарно перемішай. Залишаємо соус відпочивати за кімнатної температури.

Тепер підготуй овочі та фрукти. Капусту тонко нашаткуй, кольрабі та яблуко, не очищуючи, наріж тонкою соломкою, огірок – тонкими скибочками або кружальцями.

Усі продукти з’єднай у салатнику, полий соусом і перемішай. Додатково можна заправити соус спеціями.

Перед подачею на стіл посипаємо салат подрібненою зеленню: кропом та зеленою цибулею.

Салат з червоної редиски з сирним соусом

Інгредієнти:

редиска червона – великий пучок

домашній сир – 70 г

жирні вершки – 70 г

лимон

духмяна зелень: шніт-цибуля, кервель, естрагон, петрушка – пучок

молодий часник – зубчик

олія – 3 ст. л

Приготування

Редиску наріж тонкими кружальцями. Часник бланшуй в посоленому окропі хвилину, після чого дрібно посічи ножем. Зелень подрібни, а з лимона вичави сік.

У глибокій мисці розітри з олією, вершками та соком лимона домашній сир. Додай туди сіль і перець до смаку, після чого підмішай в сирну масу зелень і часник.

Залишиться лише покласти у сирну масу редиску і до подачі на стіл витримати страву у холодильнику. Під час подачі можна додати до салату підсушені шматочки житнього хліба.

Якщо ж додати до салату трохи вершків, можна легко перетворити салат на холодний суп.

Салат з червоною редискою, огірком і руколою

Ось ще один рецепт салату з редискою, однак тут овоч заграє зовсім іншим смаком. Для приготування салату з редискою, огірком і руколою тобі знадобляться такі інгредієнти:

редиска червона – пучок

огірок

зелена цибуля – пучок

рукола – великий пучок

Для соусу:

оливкова олія – 4 ст. л

винний оцет – 2 ст. л

сіль, перець до смаку

Приготування

Зелену цибулю слід дрібно порізати ножем, а руколу розібрати на листочки. Огірок та редиску поріж кружальцями. У глибокій мисці змішай усі порізані інгредієнти.

Тепер переходимо до соусу: оливкову олію збовтай виделкою з винним оцтом, додай сіль і перець — готово. Поливай салат соусом і повторно перемішай.

До цього салату смакуватиме також йогуртовий соус або медова заправка.

Якщо ж закуски у вигляді салатів не для тебе, бо ти любиш смачне м’ясо, ділимося рецептом м’ясної закуски — бастурми з яловичини у домашніх умовах.

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