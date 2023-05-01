З’їж проміння весняного сонця! Як приготувати салат з кульбабок — рецепт

Коли вперше за рік бачиш її десь на вулиці, то розумієш — нарешті прийшла довгоочікувана весна. Здається, усе сонячне проміння сховалося у пелюстках тендітної кульбабки. Так би й з’їсти його, щоб насититись цим теплом. А що як дійсно приготувати салат із кульбабок?

Він, до речі, може бути корисним для багатьох та допоможе здолати весняний авітаміноз. То, можливо, це дитяче бажання не таке вже й інфантильне?

Можна спробувати принаймні приготувати один салат та на власному досвіді пересвідчитись, наскільки ж смачна та рослина. Проте варто пильнувати, оскільки у декого може бути алергія на кульбабу, а забагато рослини у страві може викликати розлад шлунку. Тому варто зробити невеличку пробу перед приготуванням, а вже потім спокійно смакувати.

Інгредієнти для салату з кульбабок

листя кульбаби — 140 г

листя салату — 120 г

твердий сир — 100 г

помідори чері — 100 г

очищені волоські горіхи — 60 г

оливкова олія — 35 мл

гірчиця — 5 г

лимонний сік — 1 ст. л.

мускатний горіх — до свого смаку

сіль — до свого смаку

Спосіб приготування салату з кульбабок

Підготуй листя кульбаби. Для цього їх варто перебрати та зрізати стебла. Потім замочити листочки у холодній воді на кілька годин, після чого ретельно промити та просушити паперовим рушником. Також варто промити листя салату й просушити його. Після цього салат та кульбабу можна нарізати, а потім змішати в одній великій салатниці. Волоські горіхи перебрати, почистити від зайвого лушпиння та просушити на сухій розпеченій сковорідці. Далі додати їх до подрібнених листів салату та кульбаби. Помідори теж помити та нарізати навпіл, після чого додати їх у салатницю. Нарізати твердий сир і також покласти його до салату. Наостанок лишається тільки приготувати заправку. Для цього необхідно змішати оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, мускатний горіх та трохи солі. Коли заправка буде готова, нею можна поливати салат та нарешті продегустувати свій надзвичайно корисний та водночас смачний кулінарний шедевр.

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