З’їж проміння весняного сонця! Як приготувати салат з кульбабок — рецепт

Коли вперше за рік бачиш її десь на вулиці, то розумієш — нарешті прийшла довгоочікувана весна. Здається, усе сонячне проміння сховалося у пелюстках тендітної кульбабки. Так би й з’їсти його, щоб насититись цим теплом. А що як дійсно приготувати салат із кульбабок?
Він, до речі, може бути корисним для багатьох та допоможе здолати весняний авітаміноз. То, можливо, це дитяче бажання не таке вже й інфантильне?
Можна спробувати принаймні приготувати один салат та на власному досвіді пересвідчитись, наскільки ж смачна та рослина. Проте варто пильнувати, оскільки у декого може бути алергія на кульбабу, а забагато рослини у страві може викликати розлад шлунку. Тому варто зробити невеличку пробу перед приготуванням, а вже потім спокійно смакувати.
Увечері не варто відмовляти собі в їжі, проте не потрібно переобтяжувати шлунок смаженим м’ясом чи жирною картоплею. Тому читай чотири різноманітні рецепти салатів на вечерю, щоб не їсти одні огірки та помідори.
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