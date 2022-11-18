Здоров'я та краса

Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Листопада 2022, 10:00
Коли треба йти до гінеколога
Фото: Pexels

Більше новин
Торт на Новий рік — добірка смачних рецептів
Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік
Що робити якщо зникло світло
Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ
Як сформувати особистий бюджет
Як навчитися планувати особистий бюджет: правила легкої економії
Освітній проект Дія
Навчатися можна й у Дії: про новий освітній проект та як серіали допомагають розвиватися
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як виростити авокадо
Від кісточки плода до цілого дерева: як виростити авокадо вдома
грибок нігтів
Не терпи неприємні симптоми! Усе про грибок нігтів: види, діагностика, лікування
Електрична зубна щітка
Технологія — ворог зубів? Кому не можна користуватися електричною зубною щіткою: пояснює лікарка
Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації

Відео
Карта бойових дій в Україні 17.11.2022 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 18 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:06
Перехоплені розмови окупантів: розповідають про загиблих
Сиди й молись! Дружина окупанта розповідає про загиблих російських військових в Україні
0:02:13
Макіївка
Майже нічого не залишилося! Як оговтується від окупації Макіївка на Луганщині
0:03:44
Катівні у Херсоні: як окупанти знущалися з людей
Я ніколи не чув, щоб люди так кричали — жахливі історії про катівні в Херсоні
0:04:09
Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга МН17
Вирок, на який чекали вісім років: суд Гааги оголосив вердикт у справі про трагедію літака МН17
Обстріли 17 листопада
Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:23
Перехоплені розмови
“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Більше відео
Торт на Новий рік — добірка смачних рецептів
Читати далі
Святковий і неймовірно смачний: рецепти торта на Новий рік
Як виростити авокадо
Читати далі
Від кісточки плода до цілого дерева: як виростити авокадо вдома

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь