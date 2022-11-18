Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря

Жіноче здоров’я — дуже чутливе, і стежити за ним потрібно систематично та ретельно. Вчасні огляди та звернення до лікаря можуть запобігти багатьом важких захворюванням та неприємним діагнозам.

Про це також нагадує і лікарка-гінекологиня Лілія Левенець. Вона пояснює, що кілька симптомів та невідкладних станів можуть сигналізувати про потребу негайно звернутися до фахівця.

Коли треба йти до гінеколога?

якщо ти спостерігаєш кровотечу в будь-якому віці та в будь-який день циклу;

відчуваєш різкий біль унизу живота;

маєш кровотечу та біль унизу живота на фоні затримки менструації та позитивного тесту на вагітність;

якщо йдуть рясні місячні зі згустками, що тривають понад три дні;

спостерігаєш значні патологічні виділення зі статевих шляхів та підвищення температури тіла;

відчуваєш запаморочення та втрачаєш свідомість в середині циклу або під час менструації;

маєш біль та кровотечу, які виникли під час або після статевого акту.

Коли треба йти до гінеколога вагітній жінці?

Також особливо варто стежити за своїм самопочуттям під час вагітності. Вагітна обов’язково має звернутися до гінеколога, якщо:

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є болі внизу живота. Тупий, тягучий біль чи ритмічні скорочення матки можуть бути передвісниками викидня;

присутній дискомфорт у зоні живота та якщо матка довго в тонусі — усе це також може нашкодити вагітності;

помічені набряки на тілі, головні болі, запаморочення, мерехтіння мурашок, сітки перед очима, потемніння в очах.

Також не варто зволікати, якщо в тебе з’явився біль у попереку, біль при сечовипусканні чи раптова нудота й блювота, підвищення температури — усе це може нашкодити організмові не лише жінки, а й дитини. Важливо також стежити за рухливістю плоду: надмірна рухливість чи відсутність рухів протягом 12 годин є небезпечним сигналом.

Багато необхідних обстежень для вагітних можна пройти цілком безоплатно. Читай, які саме медичні огляди та де проводять безкоштовно.

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