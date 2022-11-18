Тривожні дзвіночки для жінки: гінекологиня розповіла, коли варто звертатися до лікаря

Жіноче здоров’я — дуже чутливе, і стежити за ним потрібно систематично та ретельно. Вчасні огляди та звернення до лікаря можуть запобігти багатьом важких захворюванням та неприємним діагнозам.
Про це також нагадує і лікарка-гінекологиня Лілія Левенець. Вона пояснює, що кілька симптомів та невідкладних станів можуть сигналізувати про потребу негайно звернутися до фахівця.
Також особливо варто стежити за своїм самопочуттям під час вагітності. Вагітна обов’язково має звернутися до гінеколога, якщо:
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Також не варто зволікати, якщо в тебе з’явився біль у попереку, біль при сечовипусканні чи раптова нудота й блювота, підвищення температури — усе це може нашкодити організмові не лише жінки, а й дитини. Важливо також стежити за рухливістю плоду: надмірна рухливість чи відсутність рухів протягом 12 годин є небезпечним сигналом.
Багато необхідних обстежень для вагітних можна пройти цілком безоплатно. Читай, які саме медичні огляди та де проводять безкоштовно.
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