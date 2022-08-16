Що таке секс-іграшки та навіщо їх використовують чоловіки та жінки

Більшість людей, коли мова заходить про секс-іграшки, шаріються, відводять очі, думаючи, що секс-шоп — це щось най-най, неприродне та непотрібне. Однак останні дослідження показали, що про іграшки знати потрібно й варто, оскільки саме вони — запорука нашого здоров’я, гарного настрою та міцних стосунків з коханими половинками.

Що таке секс-іграшки та чому вони потрібні

Секс-іграшки — це справжні інструменти для задоволення. Вони не обов’язково мають вібрувати, масажувати, пестити вакуумом та повітрям, а інколи навіть стимулювати за допомогою електричного струму.

Сьогодні вони мають різну форму — імітують органи та частини нашого тіла, можуть блищати, дивувати пухнастістю, наноситись як косметика або вдягатись замість звичного одягу.

Однак чому ж насправді іграшки нам потрібні? Для цього варто звернутись до дослідження, що проводили австралійські вчені. Згідно з ним задоволення від звичайного сексу отримують лише 50% жінок, а от якщо до цього додати трохи пестощів, подовжити прелюдію та використовувати стимулятори, то кількість щасливих жінок зросла аж до 86%!

Тобто використання іграшок прямо пов’язане з нашим задоволенням не лише у сексі, а й по життю. А ще вони допомагають підвищити рівень довіри у стосунках та підігріти їх, якщо усі пози та місця для інтиму вже були використані. Тому й не дивно, що основними користувачами іграшок є не лише чоловіки та жінки до 35 років, а й пари, яким виповнилось понад 50 років!

Як іграшки для сексу впливають на життя та здоров’я

Окрім того, що іграшки дарують приємні відчуття та відкривають дорогу до оргазмів, вони ще й несуть неабияку користь. Наприклад, є певні категорії гаджетів, які ми звикли бачити лише у секс-шопах, однак за межами України їх продають навіть в аптеках, бо вони справді впливають на здоров’я.

Серед таких іграшок особливою популярністю користуються такі:

анальна пробка : необхідна для чоловіків, які страждають від простатиту та проблем з ерекцією, покращує рівень лібідо та подовжує час статевого акту;

вагінальні кульки : покращують тонус м’язів піхви, роблять їх більш еластичними, позбавляючи від такої проблеми, як випадіння матки;

фалоімітатор : підходить для вагінального розширення перед статевим актом, а також для чоловіків, які мають проблеми з ерекцією;

вакуумний вібратор : девайс, що стимулює приплив крові до статевих органів, підвищує рівень збудження та позитивно впливає на загальний стан лібідо.

Кохайтеся добре та у своє задоволення, використовуючи не лише власні та вміння партнера, а й новенькі технологічні девайси!

На жаль, через війну в Україні багато пар перебувають далеко одне від одного. Читай, як підтримувати сексуальне життя на відстані під час війни.