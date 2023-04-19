Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти

Задоволення має бути безпечним. Тому під час використання секс-іграшок потрібно дотримуватися правил гігієни, щоб берегти своє здоров’я. Гінекологиня розповіла, як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти. Читай детально в нашому матеріалі.

Як доглядати за секс-іграшками

Гінекологиня Оксана Негрич розповіла платформі Бережи себе про важливість правильного догляду за секс-іграшками, а також про те, чому потрібно використовувати лубриканти, які вони бувають та як правильно їх вибирати.

Безпечний секс не обмежується самими презервативами. До нього належать і секс-іграшки, за якими слід уміти правильно доглядати. Найперше, що необхідно знати — перед придбанням іграшок перевіряй сертифікацію та виробника. Вони мають бути безпечними.

Кілька правил, як доглядати за секс-іграшками

Пам’ятай, що будь-яка секс-іграшка є індивідуальною річчю. Не можна використовувати їх спільно з кимось. Це загрожує інфекціями. Прочитай інструкцію відразу після покупки. Адже іграшки мають різні характеристики та обмеження. Силіконові секс-іграшки не можна поєднувати з лубрикантами на силіконовій основі. Після кожного використання ретельно мий іграшки з водою та милом, використовуй презервативи, якщо чергуєш вагінальний та анальний секс. Під час використання ти не маєш відчувати больових відчуттів чи дискомфорту.

Які бувають лубриканти та як їх вибирати

Лубриканти використовують для зменшення тертя та дискомфорту під час статевого акту чи використання секс-іграшок. До того ж правильно підібраний лубрикант допомагає зволожити слизову, що зменшує ризик інфекцій.

Статеві контакти без лубрикантів можуть призвести до мікротравм слизових та порушення цілісності презерватива. Тому він є важливою умовою для безпечного та приємного сексу.

Лубриканти бувають трьох видів:

На водній основі. Вони доступні, їх можна використовувати з латексними презервативами. Лубриканти на водній основі не залишають плям та легко змиваються водою. З недоліків те, що їх не можна використовувати у воді, вони швидко висихають та у складі можуть міститися гліцерин і консерванти. На масляній основі. Вони мають натуральний склад та забезпечують тривале зволоження, підходять для використання у воді. Зваж на те, що їх у жодному разі не можна використовувати з латексними презервативами. Часто залишають плями на білизні. На силіконовій основі. Найкраще підходять для анального сексу, вони поєднуються з презервативами з латексу, можливе використання у воді. Недоліками лубрикантів на силіконовій основі є можливість пошкодження силіконових секс-іграшок та складне змиття зі шкіри.

Як підібрати лубрикант

Підібрати потрібний лубрикант нескладно. Зваж на те, що саме тобі потрібно і чи маєш ти захворювання.

Якщо відчуваєш сухість піхви, використовуй лубриканти на силіконовій основі.

Якщо в тебе часом є прояви кандидозу (молочниці), варто віддати перевагу масляним чи силіконовим лубрикантам.

Для того щоб завагітніти, лубрикант має бути на основі мінеральних олій та гідроксиетилцелюлози та подібних речовин.

Для використання в душі вибирай лубриканти на силіконовій основі.

Уникай лубрикантів з барвниками та ароматизаторами, особливо якщо маєш часті алергічні реакції. Зберігати лубриканти потрібно за кімнатної температури та не використовувати прострочені.

Раніше ми розповідали про секс-іграшки для різного віку.

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