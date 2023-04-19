Гігієна забезпечує здоров’я: як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти

Задоволення має бути безпечним. Тому під час використання секс-іграшок потрібно дотримуватися правил гігієни, щоб берегти своє здоров’я. Гінекологиня розповіла, як доглядати за секс-іграшками та навіщо потрібні лубриканти. Читай детально в нашому матеріалі.
Гінекологиня Оксана Негрич розповіла платформі Бережи себе про важливість правильного догляду за секс-іграшками, а також про те, чому потрібно використовувати лубриканти, які вони бувають та як правильно їх вибирати.
Безпечний секс не обмежується самими презервативами. До нього належать і секс-іграшки, за якими слід уміти правильно доглядати. Найперше, що необхідно знати — перед придбанням іграшок перевіряй сертифікацію та виробника. Вони мають бути безпечними.
Кілька правил, як доглядати за секс-іграшками
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Лубриканти використовують для зменшення тертя та дискомфорту під час статевого акту чи використання секс-іграшок. До того ж правильно підібраний лубрикант допомагає зволожити слизову, що зменшує ризик інфекцій.
Статеві контакти без лубрикантів можуть призвести до мікротравм слизових та порушення цілісності презерватива. Тому він є важливою умовою для безпечного та приємного сексу.
Лубриканти бувають трьох видів:
Підібрати потрібний лубрикант нескладно. Зваж на те, що саме тобі потрібно і чи маєш ти захворювання.
Уникай лубрикантів з барвниками та ароматизаторами, особливо якщо маєш часті алергічні реакції. Зберігати лубриканти потрібно за кімнатної температури та не використовувати прострочені.
Раніше ми розповідали про секс-іграшки для різного віку.
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